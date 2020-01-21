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北市81人團 捐送1610份弱勢年菜

2020-01-21 12:53聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

農曆年節將至，台北市政府社會局結合81個民間團體辦理「溫馨年菜愛心快遞」活動，募集各界捐款，將送出1610份溫馨年菜，讓獨居長者及弱勢家庭於年節時刻享用美味年菜過好年。

社會局表示，今年年菜贈送對象包括416位低收入獨居長者及1194戶經濟弱勢家庭，親送長者的年菜有何首烏雞湯、梅干東坡肉、酥炸鮮魚片、紅燒獅子頭、臘味蘿蔔糕及干貝長年菜，另體貼素食長者需求，特別設計素食年菜供長者選擇；所有年菜皆精心烹調以配合長者的咀嚼功能。

此外，社會局同時準備紅包、保久乳、肉鬆、餅乾等應節禮品，由志工將濃濃的關懷逐一宅配到獨居長輩家中；其他經濟弱勢家庭則可至指定地點領取或由社工員代領發送。社會局表示，今年81團體約捐贈420萬元，若有剩餘款社會局將作為提供弱勢民眾餐食用。

台北市副市長蔡炳坤表示，溫馨年菜愛心快遞活動邁入第12年，能夠在寒冬把溫暖送到每個家庭，需要志工、車輛的支持，非常感謝中華基督教救助協會總共動員170位的志工、40輛車，能夠把這些年菜一一送到每一個長者家裡；中視慈善愛心基金會以及台北市偉慈慈善基金會提供低收獨居長者每人1000元紅包。

蔡炳坤上午到松隆路一戶低收老人家裡送年菜拜年，民國100年才列冊為獨老的80歲低收長輩潘伯伯，腿腳不便，脊椎日前才開過刀，他表示，自己過去曾做過美容院的工作，但老闆搬遷、他自己創業失敗後，一度到處去流浪，淪為街友，「夜宿台北車站、白天就到二二八公園，就這樣混日子」，如今逢年過節都有里長、社工、志工關心，他說「謝謝大家的照顧」。

台北市政府社會局結合81個民間團體辦理「溫馨年菜愛心快遞」活動，募集各界捐款，將...
台北市政府社會局結合81個民間團體辦理「溫馨年菜愛心快遞」活動，募集各界捐款，將送出1610份溫馨年菜。記者魏莨伊／攝影
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台北市副市長蔡炳坤（左3）上午到松隆路一戶80歲低收老人潘伯伯（右3）家裡送年菜...
台北市副市長蔡炳坤（左3）上午到松隆路一戶80歲低收老人潘伯伯（右3）家裡送年菜拜年。記者魏莨伊／攝影
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80歲低收老人潘伯伯。記者魏莨伊／攝影
80歲低收老人潘伯伯。記者魏莨伊／攝影
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台北市副市長蔡炳坤（左）上午到松隆路一戶80歲低收老人潘伯伯（中）家裡送年菜拜年...
台北市副市長蔡炳坤（左）上午到松隆路一戶80歲低收老人潘伯伯（中）家裡送年菜拜年。記者魏莨伊／攝影
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年菜獨居愛心

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