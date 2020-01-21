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肉腳輕鬆走春 這2條古道1、2個小時就能來回

2020-01-21 14:11聯合晚報 記者施鴻基／新北報導

新春不想人擠人，走訪古道又怕太遠太久，不如走訪其中一小段，既可在新春享受大自然洗禮，也能避免老是賴床。新北市觀光旅遊局推薦苧仔潭古道接琉榔路步道和金字碑2條短程古道讓民眾走春，不必一次走完200公里的淡蘭古道，只要花1、2個小時，就能來回。

苧仔潭接琉榔路步道 見舊隧道

新北市瑞芳苧仔潭古道過去是淡蘭古道河運轉陸運的主要轉運站，也是淡蘭陸路起點，從瑞芳火車站搭808公車瑞柑新村站，轉往福安宮，登山口就位在福安宮土地公廟旁，沿指標走就能進入，福安宮舊址以石頭堆砌而成，守護往來遊客，可眺望員山子分洪道，但古道保留原始樣貌，石階上滿是青苔與落葉，旅客須留意。經過土地公廟是竹林構成的綠色隧道，幽靜舒適。

琉榔路步道會經過有80多年歷史的舊隧道。
琉榔路步道會經過有80多年歷史的舊隧道。
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苧仔潭古道走20分鐘後可接琉榔路觀光步道，全長約2公里，1個多小時路程，接琉榔路步道會經過有80多年歷史的舊隧道，步道終點有一處美拍瞭望點，出步道後可到九份逛老街。

若覺得時間短還不過癮，也可試試金字碑古道這條路線，不但可走訪古道尋幽攬勝，還能到猴硐貓村，花半天時間就能走完。

苧仔潭古道走20分鐘後可接琉榔路觀光步道，全長約2公里，一個多小時路程。 圖／楊...
苧仔潭古道走20分鐘後可接琉榔路觀光步道，全長約2公里，一個多小時路程。 圖／楊智仁提供
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路線建議：瑞芳火車站→福安宮→苧仔潭古道登山口→福安宮舊址、眺望員山子分洪道→琉榔路步道→舊隧道→眺望基隆嶼、深澳、八斗子漁港→磅坑口→頌德公園→九份；回程在九份派出所站搭827公車至瑞芳火車站，或逛完九份老街後搭788公車。

金字碑古道 尋貓訪勝療癒身心

金字碑古道是淡蘭古道北路一段，在3.4公里步道中有多元自然生態，可感受山林幽靜氛圍，沿途可見金字碑、奉憲示禁碑等百年遺跡；順道造訪瑞三運煤橋、猴硐煤礦博物園區；接著到台灣首座人貓共用的貓橋步行進入猴硐貓村，跟貓咪近距離互動。新的一年就讓古道、貓咪療癒身心，給自己滿滿的能量。

猴硐運煤橋。 圖／新北市觀光旅遊局提供
猴硐運煤橋。 圖／新北市觀光旅遊局提供
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金字碑是清朝同治六年台灣總兵劉明燈率兵前往宜蘭巡查，在三貂嶺岩壁以篆字刻碑，希望鎮壓嚴峻氣候，碑文貼有金箔，碑頂有雙龍抱珠圖騰，威嚴典雅。金字碑古道是昔日淡蘭古道殘留路線之一，原是平埔族人狩獵山徑。淡蘭古道最高與最低點海拔落差約350公尺，適合健身，沿途風光秀麗，可俯視基隆河，偶爾可聽到平溪線火車汽笛聲。沿途大部分是石階路，腳力好的登山者1小時內可以走單程。

猴硐貓村現已是國際知名的賞貓景點。 本報資料照片
猴硐貓村現已是國際知名的賞貓景點。 本報資料照片
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步道銜接瑞侯公路與瑞雙公路，瑞雙公路出口缺乏停車場和大眾交通工具，建議從侯硐進出。一路都是緩上坡或平坦石頭路，沿途林木茂盛，不怕陽光曝曬，先經金字碑，再走約300公尺就可看見古道最高點奉憲示禁碑，接著一路下坡。如果沿原路回起點，回程走一段陡升坡，一路緩下坡到起點，非常輕鬆。

路線建議：牡丹車站（步行約30分抵登山口）→金字碑古道（約3小時）→猴硐遊客中心→瑞三運煤橋、猴硐煤礦博物園區（約1小時）→猴硐貓橋（約30分）→猴硐貓村（約1小時）→猴硐車站→回程

山間隱藏版美食 手路菜上桌

新北市觀光旅遊局近年力推淡蘭古道旅遊，但不僅滿足視覺，也要滿足味覺，串連古道雞母嶺、雙溪、貢寮聚落手路菜及農事高手，規畫隱藏版庶民美食。觀旅局長張其強說，淡蘭古道有風景、鳥叫蟲鳴、清風花香，一次滿足視、聽、嗅、觸和味覺，未來隨著中路和南路定線開通，還有新一波的手路菜之旅。

觀旅局在重現淡蘭古道路徑之餘，意外發現淡蘭美食，特派規畫推廣保存，希望下個100年，這些美食依然留存，不但觀光，也有「食光」。觀旅局推出的雞母嶺梯田餐桌、雙溪手路菜淡蘭食旅都各具特色。

在走訪古道後，體力下降常有飢餓感，此時來一桌淡蘭美食，午間時刻，手做櫻花仙桃飯糰或柿柿如意南瓜粿，在沐浴芬多精的環境中，品嘗手路菜的好滋味，心情特別不同，感覺也特別好吃。

廚藝媽媽吳月圓純以在地食材入菜，「鄉下有什麼，就吃什麼，天天都是無菜單料理」。

走訪古道之餘還能選擇品嘗淡蘭手路菜。 圖／新北市觀光旅遊局提供
走訪古道之餘還能選擇品嘗淡蘭手路菜。 圖／新北市觀光旅遊局提供
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猴硐

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