噴煙九頭龍、莫內向日葵花園 新北燈會2月7日開跑

新北市政府將在新北大都會公園盛大舉辦「2020新北燈會-家金鼠喜」，活動期間自2月7日至3月1日，共24日，除有以新北十景為題的主燈，並打造5大特色外，還首度邀請日本青森睡魔與大仙市紙風船參展，增添燈會異國風情。

新北市副市長謝政達表示，新北燈會邁入第3年，今年除了有國寶級燈師林健兒老師親手打造的傳統花燈，更有來自日本青森睡魔與大仙市紙風船，以及2020顆新北學子與市民手繪的彩繪燈籠。

這次燈會有5大特色，包含「閃漾風華十景再現」、「日本睡魔搭乘紙風船閃漾新北」、「魔幻金鼠迷宮互動探險」、「心想事成彩繪燈廊燦爛爭輝」、「咖啡手作多重賞燈體驗」。

主燈以烘爐地土地公、碧潭吊橋、石碇茶壺山、淡海輕軌、野柳女王頭、烏來瀑布等10大知名景點設計發想，閃漾新北在地特色；捷運三鶯線模型車廂也會搬到現場供民眾體驗試乘。

而長達120公尺的彩繪燈廊，是由上千位市民參與製作的2020顆彩繪燈籠打造而成，預計將成為燈區拍照打卡熱點。

還有互動花燈及首度開放露天咖啡區，讓遊客滾動發光球體等為賞燈添樂趣，也能邊喝咖啡邊欣賞燈海，還可體驗手作燈籠樂趣。

今年首度邀請青森睡魔及大仙市紙風船-彩繪燈籠參展，相傳青森睡魔祭是由七夕祭典的放水燈演變而來，與津輕當地習俗融合後，變成以紙、竹、蠟燭做的燈籠。

數名日本師傅耗時2個月為新北市製作「鎌倉五郎」造型燈籠，取材「歌舞伎十八之內 暫」故事的鎌倉五郎，不僅可祈求五穀豐收、平安健康，還有為善最樂意象。

三重宗教文化發長協會理事長李乾龍指出，今年有2個燈很特別，包含長25公尺、高3.5公尺的龍鳳燈，以及仿造先嗇宮後殿的九龍壁，長16公尺、高4公尺。

九龍造型的燈籠除了頭會動外，還會吐白煙，十分活靈活現。另外，值得一提的還有「抹內向日葵花園燈海」，共有60朵向日葵花燈，5種尺寸，最高逾4公尺，非常壯觀。

新北市民政局長柯慶忠則說，2月7日晚間7時，新北市長侯友宜將主持點燈儀式，並在臉書粉專直播主燈秀讓大家欣賞新北燈會盛況。