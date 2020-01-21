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蜂農逐花而居啓發設計師 小農品牌拿國際大奬

2020-01-21 11:34聯合報 記者陳秋雲／即時報導

台灣小農廠商「三草二木」的包裝設計，連獲國際兩項知名設計大獎肯定，去年拿下德國IF設計獎，今年再獲得「德國國家設計獎」2020年度優勝，是台灣唯一獲得德國國家包裝設計獎肯定的廠商。

翼飛設計公司設計師趙國松表示，翼飛設計公司以台灣小農新品牌「三草二木」的設計獲得獎項肯定，蜂農強調蜂蜜有各種不同花香口感，設計師也懷疑「怎麼可能會各種不同口味?」

但深入了解，原來花農開車載蜂箱四處旅行，有不同的盛開花朵就放蜂，以「逐花而居」的模式採蜜，所以會有龍眼、柳丁、荔枝、向日葵、柚子等多種不同品項。

趙國松表示，小農堅持「逐花而居」造就蜂蜜不同口感的精神，讓他深受感動。因此延伸這樣的概念，主視覺設計著重台灣各地不同特色花種的元素，並考量市場以台灣為主，中文品牌名稱運用手寫筆觸，傳遞蜂蜜質樸溫和的內涵，再加以各地特色花種的插畫搭配，完成整體設計。

翼飛設計公司從台中市起家，為多家國內外廠商設計品牌形象、商品、拍攝影片微電影，國立故宮、台積電、梨山賓館、國立自然博物館、國家圖書館…等都有他的設計作品。

趙國松指出，接觸許多台灣中小企業廠商後，看見很有創意想法的小農。也被他們的堅持所感動，彼此交流，就想幫他們推廣，因此報名參加國際比賽。

報名後深刻感受到，參加一場國際比賽到得獎所投入的經費約20萬元，根本不是小農廠商或小設計公司能負擔，難怪得獎作品永遠都是大型設計公司，尤其對岸中國大陸有資金優勢，作品屢屢在國際比賽得獎，長久下去台灣的國際設計能力聲望和形象恐會慢慢淡出國際舞台。

他表示，自創品牌的中小企業很少願意花錢在設計，花錢參加包裝設計比賽更少，得獎獲肯定但代價也不小。

趙國松也呼籲政府機關可以協助設計界參與國際比賽，讓台灣的軟實力讓世界看見。

趙國松為小農廠商設計「三草二木」拿下國際大奬。圖/梨山賓館提供
趙國松為小農廠商設計「三草二木」拿下國際大奬。圖/梨山賓館提供
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