黃珊珊視察萬大魚菜批發市場 市場處：到貨量充足

春節連假後天小年夜（23日）開始，副市長黃珊珊今天凌晨5點也到萬大魚類批發市場及第一果菜批發市場視察，確認春節前到貨量充足，並分別於兩批發市場的武聖殿、土地公廟參拜祈福。

市場處表示，平時魚市每日到貨量約70公噸，今起三天預估都有100到110公噸，而批發市場蔬果到貨量今起三天則都可突破2000公噸，鄰近兩批發市場大門的萬大路水源路口周邊也將加強交通疏導。

黃珊珊也說，魚類與第一果菜市場改建案正在招標中，相關局處正在努力，預計過年後將完成招標，未來改建的新市場將更符合相關業者使用需求。

台北農產運銷公司表示，果菜批發市場在凌晨5點半時果菜到貨量已昨天蔬果總交易量，而早上8點統計時，今天蔬菜到貨量已達2445公噸，較休市前1923公噸增522‬公噸，蔬菜每公斤平均價格則是29.8元，比休市前24.66元增5.14元；水果到貨量則達1181公噸，較休市前802公噸增379‬公噸，每公斤均價為60.1元，比休市前57.02增3.08元。

北農公司指出，到貨量因休市後第一天，加上春節前檔期，到貨量較大、貨源充足，但需求也增加，因此蔬菜價格有上漲2成左右的情況。

市場攤商則說，過年料理常用蔬菜，芥菜（刈菜）、大白菜都是每台斤約35元；高麗菜約每台斤在20到35元不等，青江菜1斤約30元，都比平常貴1到2成不等；而蔥價最近已經回穩，三星蔥一大把1公斤價格約80到90元不等，若拆為小把約10等分，零售約每小把15、20元。