喜歡登山健行 勇腳級台中大坑2號步道整修完工
大坑風景區素有台中巿後花園之稱，每條登山步道各有特色，2號步道屬健腳級步道，中段部分有兩處約60度的好漢坡，需拉著繩索並小心地踩著木棧道上山，全長約1200公尺，考驗登山客的腳力與體力，是遊客喜愛挑戰路線之一，趕在春節假期前，台中市觀旅局指出，已完成大坑2號步道整修，未來將3500萬元維護其他損壞較嚴重的登山步道。
台中市觀旅局表示，4年來已投入2億多經費，目前修復大坑步道約達13公里長，自去年11月開始整修2號步道，本月順利將受損路段整建修復，這次整修主要整建損壞木棧道系統及提升既有水泥鋪面行走安全性，步道前段較多如水泥仿石地坪、鵝卵石等人工鋪面，後段則為相對較平緩的路段，沿著曲折小徑，全程約1小時可抵達與5號步道銜接處。
今年市府將再投入3500萬元，整修維護大坑4、5、5-1、6、8、9號步道等損壞較嚴重路段，預計再增加步道整修3公里，並增設觀景平台、更新指標導覽系統等設施，擴大旅遊效益，讓登山健身遊客能一次享有自然體驗、休閒遊憩與景觀欣賞等觀光體驗。
台中市風管所表示，目前除大坑4號、8號步道正施工封閉外，去年6月遭逢超大豪雨災害最嚴重的3號步道，復建工程已於去年底發包，將於農曆年後開始施工，預計於今年9月底完成整修。各步道封閉施工最新資訊可上台中市風景區管理所網站https://www.scenic.taichung.gov.tw查詢。
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