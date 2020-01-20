北市音圖規畫 柯文哲：不能閉門造車

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台北市長柯文哲在台灣時間19日下午，一連參訪芬蘭的阿黛濃藝術博物館、阿莫斯雷克斯美術館及頌歌中央圖書館，對於芬蘭赫爾辛基的圖書館印象深刻。 圖／北市府提供 分享 facebook 北市府選在AIT舊址規畫打造音樂與圖書中心，預計農曆春節後開始拆除舊址建物，最快2024年完工啟用。目前人在歐洲出訪的台北市長柯文哲直言，不能閉門造車，應該再多參觀幾個世界級的國家圖書館，了解最先進的國家圖書館怎麼做，再來決定台北的總圖怎麼做。

柯文哲上周啟程訪歐，在台灣時間19日下午一連參訪芬蘭赫爾辛基的阿黛濃（Ateneum）藝術博物館、阿莫斯雷克斯（Amos Rex）美術館以及頌歌（Oodi）中央圖書館，對於芬蘭赫爾辛基的圖書館印象深刻。

柯文哲說明目前的幾個重大文化工程，分別是北流、北藝、北美二館、音圖等，其中北流大致就緒，今年就會開幕，北藝明年差不多完工。

柯文哲表示，芬蘭圖書館邏輯理念和我們一般圖書館概念不一樣，因為現在是電子書，所以圖書館是多功能，有社區功能、社會娛樂、各式的教學等，和傳統圖書館概念不同，所以不要閉門造車，要參觀了解世界最先進的國家圖書館怎麼做。

文化局表示，市立圖書館總館興建迄今已超過25年，為滿足民眾對於首都圖書館總館的要求及閱讀趨勢的改變，因此規畫興建結合專業音樂廳及新圖書館總館的音樂與圖書中心，位址就在信義路的美國在台協會（AIT）舊址。

文化局預計農曆年後拆除AIT舊址建物，未來仍有專案工程管理、統包工程等，最快2024年完工；至於北美二館，預計斥資53億元擴建市立美術館，去年底通過環評，正在做庫房檢查、專案工程管理等，最快2025年完工。

文化局說，台灣音樂人才栽培重鎮的北部流行音樂中心，北基地去年4月防耐震、噪音等功能測試，預計今年下半年開館營運；南基地因預算未到位，開工時間較晚，暫訂2021年上半年開館營運。

臨近士林夜市旁的台北藝術表演中心，「皮蛋豆腐」造型獨特，歷經承包商倒閉，完工日期數度延宕，最後市府拆成多個標案重新發包，最快2022年啟用。