北市府小內閣異動 研考會主委賴彥霖今上任

2020選戰落幕，民眾黨在國會搶下五席，包括北市府勞動局長賴香伶、北市府前顧問蔡壁如都順利進軍國會，市府小內閣確定重整，其中賴香伶預計月底請辭，北市府研考會主委則改由台灣戰略模擬學會執行長賴彥霖接任，並於今天就職。

北市府副發言人戴于文表示，賴彥霖畢業於美國波士頓大學計算機科學碩士班，2014年曾加入柯市府團隊，2018年也協助過柯市長做選舉戰略規畫與戰情分析，嫻熟北市府的運作。