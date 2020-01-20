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新春交通確保順暢 汐止警局全面掌控

2020-01-20 19:45觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止警分局在重要路口站崗指揮，因應返鄉人潮也會與國道交通單位建立聯絡管道，做最快...
汐止警分局在重要路口站崗指揮，因應返鄉人潮也會與國道交通單位建立聯絡管道，做最快速的因應，確保一路順暢。 圖／觀天下有線電視提供
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過年七天連假，再加上年前可能會湧現的採買人潮，為了確保交通順暢，汐止警分局除了視情況會在重要路口站崗指揮，因應返鄉人潮也會與國道交通單位建立聯絡管道，針對可能的龐大車流，做最快速的因應，確保一路順暢、人車平安。

汐止警分局交通組長李萬居表示，一連15天是春節期間交通疏導重要的時段，今年我們交通順暢的主軸，就是一路順暢人車能夠平安。以汐止的交通狀況來說，那在過年前我們把重點放在傳統市場跟賣場，交通疏導是我們的重點。

以汐止好市多為例，在大同路與新台五路口是最容易造成壅塞，如果遇到塞車回堵的時候，會有警員到場做控燈疏導的動作，那如果好市多停車位都已經滿的時候，會啟動滿場機制，作法就是在大同路一段這裡，禁止車輛排隊，會疏導車輛到新台五路回轉做排隊動作，避免車輛回堵保持路口暢通。

至於傳統市場中正老街、金龍市場等週邊，過年前採購人潮部分，我們會特別編排警力跟義交，在現場做疏導，避免民眾違規停車，造成交通壅塞。

李萬居指出，另外春節期間我們要特別提醒大家，就是國5往宜蘭方向，有可能會造成回堵的現象，高速公路匝道也會做管制，警方會全面性的來做掌控，一旦有車流回堵到平面車道的時候，我們就會跟國道高速公路局聯繫，請他們適度的放?匝道儀控的時間，如果沒有辦法馬上疏解的話，我們也會在平面道路的入口，做路口淨空的動作，避免平道路上的車子受到影響。

汐止轄區中山高、北二高交流道相連，銜接國五，預計春節期間到宜蘭旅遊車多，排隊車潮很有可能回堵到平面道路，所以，汐止警分局做好因應，如何避開車潮，也建議民眾出門前可以使用APP路況即時影像，看看車多情況，紅色車多如果紫爆，建議可以改道。多利用替代道路，前往宜蘭可由基隆走台2線濱海公路或由深坑轉106乙線、新店台9線北宜公路前往。提醒開車出門小心慢行，遵守交通規則，快樂出門平安回家。

汐止春節國道

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