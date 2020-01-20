迪化街牛軋糖疑坑客 官方今巡查多攤沒標價

迪化年貨大街本月開跑，昨卻傳出有業者牛軋糖賣太貴疑坑客；北市商業處今天下午2點因此會同法務局消保官巡視迪化街糖果、果乾類攤商，共發現3攤未標價，1攤沒將價目表擺在明顯處，經消保官要求後才改善，另外，傳出1100元爭議的攤商則於今早由台北迪化商圈發展促進會提醒後才標示每百公克單價。

北市府相關單位本月才組成聯合輔導小組宣導食安、商品標示，但迪化街商圈昨卻傳出18日有民眾逛街隨手抓23顆不同口味的牛軋糖竟要1100元，而引起外界討論與坑客疑慮。

商業處今天會同消保官龔千雅前往巡視迪化街糖果、果乾類攤商，共發現3家攤商沒有標示任何單價，業者還辯稱「一般客人來就會開口問怎麼賣」、「我們都會口頭告知」；另有攤商將價目表橫放在完全看不見的地方，還自認是老品牌辯稱「老客人都知道價格，我們多年來都沒漲價」。

龔千雅指出，未清楚標價僅口頭告知、有價目表卻沒放置明顯處，都涉及違反台北市消費者保護自治條例第10條，「企業經營者對於其提供之商品或服務，應提供消費者充分與正確之資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔之行為。」依同法第38條，可要求業者限期改正，若逾期不改正者可處2萬元到10萬元罰鍰。

至於引發爭議的迪化街王姓攤商今天受訪澄清，早上有接獲自治組織通知，因此今天有在明顯處擺出每100公克110元的價格板；之所有比其他賣每100公克500多元的業者還貴，是因為他用料很實在，都是滿滿的夏威夷豆跟杏仁果等，成本較高。

王姓攤商現場還隨機挑23顆牛軋糖，放上電子磅秤顯示總金額要1056元，證明自己沒有坑客，價格如今也已標示清楚。

龔千雅表示，標價清楚通常能減少絕大多數的消費爭議，建議民眾採買前可以貨比三家、比價，若發現價格與商品品質對不上，就別購買，有消費爭議或疑慮也可撥打市民熱線1999向法務局消保室反映。

商業處則坦言，今天巡查除有4家糖果、果乾類攤商價格標示不清，還有肉乾類攤商也有類似問題，接下來會加強巡視與宣導，要求店家改善標價不清問題，另也提醒消費者挑選標價清楚、有誠信的業者採買。