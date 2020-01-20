環狀線試營運 新店十四張加速發展

為配合新北市長侯友宜所提出的「捷運到哪裡、都更到哪裡」政策，新北市地政局積極辦理土地開發繁星計畫，其中，「新店十四張（B單元）區段徵收區」因位於環狀線十四張站及施工中的安坑線交會處，未來發展將能帶動地區建設。

捷運環狀線在19日起免費試營運，預計農曆年後正式通車，為推動捷運三環六線建設計畫，並配合捷運建設及周邊地區發展需求，地政局積極進行土地開發繁星計畫。

由於環狀線沿線還有新北產業園區、頭前庄、十四張站及央北重劃區等大型土地開發區，配合以大眾運輸發展為導向（TOD）的都市發展策略後，將能活化地區經濟發展及捷運建設。

新北市城鄉局綜規科長陳柏君表示，TOD都市發展策略是讓捷運站周邊150至300公尺範圍的住宅區或商業區土地，發展商辦、住宅、飯店等，最高可獲得50%增額容積，但須提供托老托幼、社宅等公益空間。

增加容積率後，不僅能吸引更多廠商進駐，有利於促進捷運周遭地區的經濟發展，還能透過開發效益挹助捷運建設。

陳柏君指出，目前第一期發布的21個場站，包括環狀線的中和站及新埔民生站等雙捷運交會站，還在6個月的緩衝及宣導期，最快3月1日將開始接受TOD申請案件。

而第二期的35個場站，包含環狀線剩下的12個站，將在1月31日發佈，並開始6個月的緩衝及宣導期，最快8月1日接受申請案件。

而針對位於環狀線十四張站及安坑線交會處的「新店十四張（B單元）區段徵收區」，將規畫延續推案熱絡的央北區徵案，以優質住宅區為本，並配合捷運周遭規畫設置商業區。

地政局表示，此區將預留大量公設用地，包含一座近6公頃的公園用地，並邀請居民、公民團體及相關領域人士共同規畫，盼打造大漢溪以南指標性的大型特色公園。