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騎車不怕累！台南市推全國首創電動自行車租借系統

2020-01-20 15:40聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

公共自行車在台灣相當發達，但是你會嫌騎得很累嗎？台南市推出全台灣各縣市當中第一個電動輔助自行車Be-Bike租借系統，租金比原來的自行車要貴一點，但是騎起來更輕鬆。

台南市政府於今日辦理記者會公布Be-Bike租借系統，同時並把原來的T-Bike系統結合物聯網等智慧科技，成為Smart T-Bike 2.0。

市長黃偉哲指出，這2項計畫都可以提供民眾更加優質的公共自行車服務。在智慧升級後，T-Bike的服務功能領先全國，是第一個提供公共自行車使用者線上兌換商品與特定路口安全防護的系統。

而智慧電輔單車Be-Bike在農曆年後將逐步投入市場，初期將建制500輛，民眾可以下載Be-Bike App，就可以知道要去哪裡租借，台南市目前已經建置100多個點，主要是在中華電信、東東餐飲等商店據點，有別於T-Bike，前10分鐘5元、1個小時50元、千個小時200元、一天最高收費300。

交通局局長王銘德指出，Smart T-Bike 2.0計畫目前建置在500台的T-Bike上，透過隨車的GPS定位、連結使用者手機，民眾可以使用T-Bike App的LBS(Location-Based Service)功能，積極與租賃站周邊廠商合作，線上兌換行銷商品，以GPS車機結合手機APP，提供周邊景點導覽和周邊商圈消費服務，並導入最新的多元掃描支付，讓國內外遊客可以在線上即時購買消費點數，並於App內支付車輛騎乘費用及兌換商品，讓自行車成為最佳的行動導覽載具。

王銘德表示，T-Bike APP使用者，即日起可開始更新APP增加各項加值服務，期待Smart T-Bike 2.0能創造台南商圈繁榮，引領地方創生，這兩個計劃結合了智慧城市建設，與交通運輸、觀光旅遊、戶外教學、遊憩活動、用路安全、和消費金融等不同的智慧化領域，提升公共自行車的附加價值，讓民眾騎乘更便利也更舒適。

現場展示一輛Samrt T-Bike 2.0和一輛Be-Bike實車，供與會來賓測試各項功能。據了解，目前全市共500輛智慧化公共行車已全數上線，農曆年後Be-Bike亦將逐步上線，預計於6月底以前於市區投入500輛電輔單車，可以24小時無休的提供使用者最新科技的服務。

台南市公布新的自行車系統。記者修瑞瑩/攝影
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台南市長黃偉哲試騎電動輔助單車。記者修瑞瑩/攝影
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