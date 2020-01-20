親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

2019台劇打下國際市場基底 能否成為今年跳板？

把九二共識當成輸的原因？趙春山：國民黨根本沒搞清楚

新北蛋糕裝飾技能競賽 祭出60萬獎金

2020-01-20 15:11聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

新北勞工局將在3月舉辦「技糕一籌新北稱霸」技能競賽，今則舉辦校際交流熱身賽，最後...
新北勞工局將在3月舉辦「技糕一籌新北稱霸」技能競賽，今則舉辦校際交流熱身賽，最後由來自醒吾科技大學的鄭亞芸拿下第一名。記者王敏旭／攝影
分享

新北勞工局將在3月舉辦「技糕一籌新北稱霸」技能競賽，今則舉辦校際交流熱身賽，來自不同學校的13名參賽學生各自發揮創意及所長，最後由來自醒吾科技大學的鄭亞芸拿下第一名，並獲得1萬元獎金，新北勞工局指出，3月的正式比賽總獎金高達60萬元，歡迎好手報名參加。

新北勞工局長陳瑞嘉說，台灣在國際技職競賽屢獲佳績，技職教育學生闖出一片天，新北重視技職教育，今年是第3年舉辦技能競賽，比賽項目跟總獎金都加碼，希望延攬技職人才、為餐飲業加值，培養更多學生投入蛋糕創作行列。

獲得第一名的鄭亞芸創作「動物森林」，讓評審認為配色活潑鮮明且完整，具有國際水準。鄭亞芸表示，比賽時間2小時較短，所以不能做得太負責，以Q版動物為主，其中蘑菇選用大紅色，相對較吸睛。

勞工局指出，交流賽前由「糖塑女神」裴志偉及勞工局長陳瑞嘉共同製作「翻糖春聯蛋糕」，交流賽也吸引正修科大、經國科大、醒吾科大、莊敬高職及德霖技術學院等5所學校，共13名學生報名參加。

勞工局說，3月21日登場的技能競賽，項目包括翻糖蛋糕競賽、奶油蛋糕裝飾、盤飾蛋糕甜點、果凍雕花、糖花藝術、杏仁膏藝術工藝，報名組別分為高中(職)組、大專組及社會組，可透過網路、紙本報名，截止日期為3月6日。

新北勞工局將在3月舉辦「技糕一籌新北稱霸」技能競賽，今則舉辦校際交流熱身賽，來自...
新北勞工局將在3月舉辦「技糕一籌新北稱霸」技能競賽，今則舉辦校際交流熱身賽，來自不同學校的13名參賽學生各自發揮創意及所長。記者王敏旭／攝影
分享
交流賽前由「糖塑女神」裴志偉（右1）及勞工局長陳瑞嘉（中）共同製作「翻糖春聯蛋糕...
交流賽前由「糖塑女神」裴志偉（右1）及勞工局長陳瑞嘉（中）共同製作「翻糖春聯蛋糕」。記者王敏旭／攝影
分享

新北甜點

延伸閱讀

十三行新春表演 初二起連4天嗨翻新北

新北餐飲、科技徵才 媒合逾3成

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

騎車不怕累！台南市推全國首創電動自行車租借系統

2020-01-20 15:40

位於環狀、安坑線交會處 新店十四張發展蓄勢待發

2020-01-20 16:33

台灣大打造《奇幻書店》 攻蛋博滿堂彩

2020-01-20 14:29

十三行新春表演 初二起連4天嗨翻新北

2020-01-20 14:27

春節急難救助不打烊 新北連5年發平安袋

2020-01-20 14:26

影／環狀線試乘民眾慘遭門夾 侯友宜：會再做調整

2020-01-20 14:16

暖心役男清潔居家環境 讓獨居長者過個「金鼠喜」年

2020-01-20 12:57

北市3處免費泡腳溫泉 除夕到初三休園4天

2020-01-20 12:45

春安勞檢板橋客運站 3家工時過長、3家違反7休1

2020-01-20 11:43

春節北市12醫院開類流感特別門診 衛生局：今年多3家

2020-01-20 11:43

春節連假到 除夕、初一2天新北路邊停車格暫停收費

2020-01-20 11:42

淡水漁人碼頭春節加設機動派出所 結合騎警隊加強服務

2020-01-20 11:00

急難救助不打烊 新北連5年發平安袋

2020-01-20 10:51

北市規畫蓋新總圖 柯文哲指要多參訪不應閉門造車

2020-01-20 09:41

里長大小聲／延壽里圳溝惡臭 滕月蘭爭取加蓋

2020-01-19 23:41

搶頭香、送紅包 新北宮廟迎年假

2020-01-19 23:32

市場、夜市太髒 柯文哲發豪語改革

2020-01-19 23:09

新北捷運環狀線 納入TOD策略

2020-01-19 23:08

新北4年40億 11市場變身

2020-01-19 23:07

聯合盃作文賽頒獎 兩岸好手聚新北

2020-01-19 23:03

里長大小聲／大學里增YouBike2.0 吳沛璇盼交通環境更好

2020-01-19 23:02

黃珊珊艋舺夜市推e化 體驗一機對多店點餐機

2020-01-19 21:11

快搶！新北宮廟走春活動 求財還送限量開運錢母

2020-01-19 19:31

「不要放棄」10年前曾流落街頭 他如今擔任志工助人

2020-01-19 19:31

北市空品改善再進一步 PM2.5年均日均值都合國家標準

2020-01-19 18:14

新北環狀線首日5.5萬人搭乘 收班檢討閘門、電扶梯問題

2020-01-19 18:01

幾天後是春節 華山為孤老募集年菜尚不夠

2020-01-19 15:43

試乘環狀線板橋站擠爆 侯友宜：預計月底辦通車典禮

2020-01-19 12:23

新北環狀線試乘首日 民眾喜獲紅包

2020-01-19 12:22

環狀線試乘初體驗 北市捷警同步啟動安全維護

2020-01-19 12:06

影／環狀線試乘首日擠爆 侯友宜:柯市長回國再談通車

2020-01-19 11:58

新北環狀線試乘 民眾排隊搶搭

2020-01-19 10:50

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48
看更多

熱門文章

比館長還狂！台南地表最強韓粉出爐 花近千萬元反貪汙

2020-01-20 07:34

苗栗出4名立委 民眾黨賴香伶時力王婉諭將設服務據點

2020-01-19 18:14

「本官」成絕響 苗栗縣前縣長張秋華奠禮備極哀榮

2020-01-19 16:48

紫南宮鼠年錢母夯遭轉賣 廟方：恐賣掉自身福氣

2020-01-19 20:28

新北環狀線首日5.5萬人搭乘 收班檢討閘門、電扶梯問題

2020-01-19 18:01

館長向林右昌道歉 酸諷：市長助理可能是國民黨偽裝

2020-01-20 11:28

基市海洋廣場 4月增建開工

2020-01-19 23:12

台東幸福宅交屋延宕 縣府：一定完好交屋再送家具

2020-01-19 20:13

埔里山城又「紫爆」 錫葉藤提前盛綻美到過年

2020-01-19 18:05

宜蘭縣民獨享優惠 憑身分證不限消費金額送Q版財神爺

2020-01-19 18:06

保母家裝監視器 被批侵害隱私權 台南市府刪條文

2020-01-19 23:42

台南寶美樓引關注 文化界：還有多少老屋被包起來

2020-01-19 19:21

跟國安團隊道別 韓國瑜：青山不改綠水長流

2020-01-19 22:40

健豪印刷尾牙 總經理偕友人捐警消共8百萬元

2020-01-19 18:30

北市規畫蓋新總圖 柯文哲指要多參訪不應閉門造車

2020-01-20 09:41

基隆海洋廣場要增建了 都發處長：以後還會有臨海階梯

2020-01-19 19:29

台南寶美樓重見天日引討論 與安平追想曲竟有關係

2020-01-19 19:33

高雄杉林花海31公頃 向日葵圖騰迷宮等你挑戰

2020-01-19 17:02

彰化市15家爌肉名店 尬故宮人氣國寶「肉形石」

2020-01-20 12:31

影／為太平溪路堤共構通車剪綵 馬英九慶幸饒慶鈴選上台東縣長

2020-01-19 17:11

「不要放棄」10年前曾流落街頭 他如今擔任志工助人

2020-01-19 19:31

影／台南爭更多重大建設 蔡英文：賴清德是重要窗口

2020-01-19 17:04

梅花季落幕 桃園角板山粉嫩櫻花接力開

2020-01-19 19:01

南下與韓國瑜拜訪獨居老人 甄珍：永遠支持市長

2020-01-20 11:44

桃園車站前蔣公銅像 移往大溪

2020-01-19 23:51

從30個便當開始 30年後屏東寒士圍爐席開百桌

2020-01-19 18:00

黃珊珊艋舺夜市推e化 體驗一機對多店點餐機

2020-01-19 21:11

太平溪堤頂大道今通車 饒慶鈴：續推延伸計畫到檳榔橋

2020-01-19 21:03

西港慶安宮今送春聯 除夕夜發7千個歲錢紅包

2020-01-19 22:07

麗寶秀泰影城進台中山海線 前兩天場場安滿

2020-01-20 13:19

竹市直達桃機客運 2月6日開通

2020-01-19 23:54

新北捷運環狀線 納入TOD策略

2020-01-19 23:08

11月還促銷…台南北區泳池SPA會館停業 會員不滿喊告

2020-01-20 10:21

梅花湖電動車多次撞傷人 冬山鄉鐵了心下令禁用

2020-01-20 11:41

影／台南女就服員激似藝人隋棠 老闆搶著幫她介紹對象

2020-01-20 12:57

市場、夜市太髒 柯文哲發豪語改革

2020-01-19 23:09

彰化市靠雙塔可以吃一天 又有伏流井度供水年關

2020-01-20 09:30

寶美樓 日治時期酒家飄咖啡香

2020-01-19 23:16

中壢搭客運超複雜 在地達人來教你

2020-01-19 23:46

天未亮就出門 韓國瑜連訪3市場

2020-01-19 23:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top