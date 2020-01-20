新北蛋糕裝飾技能競賽 祭出60萬獎金

新北勞工局將在3月舉辦「技糕一籌新北稱霸」技能競賽，今則舉辦校際交流熱身賽，最後由來自醒吾科技大學的鄭亞芸拿下第一名。記者王敏旭／攝影 分享 facebook

新北勞工局將在3月舉辦「技糕一籌新北稱霸」技能競賽，今則舉辦校際交流熱身賽，來自不同學校的13名參賽學生各自發揮創意及所長，最後由來自醒吾科技大學的鄭亞芸拿下第一名，並獲得1萬元獎金，新北勞工局指出，3月的正式比賽總獎金高達60萬元，歡迎好手報名參加。

新北勞工局長陳瑞嘉說，台灣在國際技職競賽屢獲佳績，技職教育學生闖出一片天，新北重視技職教育，今年是第3年舉辦技能競賽，比賽項目跟總獎金都加碼，希望延攬技職人才、為餐飲業加值，培養更多學生投入蛋糕創作行列。

獲得第一名的鄭亞芸創作「動物森林」，讓評審認為配色活潑鮮明且完整，具有國際水準。鄭亞芸表示，比賽時間2小時較短，所以不能做得太負責，以Q版動物為主，其中蘑菇選用大紅色，相對較吸睛。

勞工局指出，交流賽前由「糖塑女神」裴志偉及勞工局長陳瑞嘉共同製作「翻糖春聯蛋糕」，交流賽也吸引正修科大、經國科大、醒吾科大、莊敬高職及德霖技術學院等5所學校，共13名學生報名參加。