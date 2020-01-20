春安勞檢板橋客運站 3家工時過長、3家違反7休1

因應春節，勞工超時工作頻繁，勞動部今率隊至板橋客運站進行北、中、南3地同步春安聯合檢查，發現7家國道客運業者共違反8項職業安全衛生及6項勞動條件管理，勞動部除要求限期改善外，也呼籲事業單位落實防災機制，並遵守過勞預防相關規定。

鑑於歲末年間，事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，使發生職業災害風險提高，勞動部會同交通部、經濟部及地方機關在北、中、南同步實施春安聯合檢查。

尤其針對交通業者，因肩負公眾服務及公安重任，若過勞恐危及個人及大眾安全，盼透過春安檢查，藉由中央與地方合作，共同關懷勞工工作安全，並呼籲落實防災機制及遵守過勞預防規定。

這次檢查的7間國道客運業者，包含統聯、國光、和欣、首都、阿羅哈、葛瑪蘭、大有巴士。

其中，在職安衛生方面，共違反8項，包含3家違反異常工作負荷促發疾病預防計畫及2家職安人員未接受在教育訓練，其中1項罰緩處分，另7項則通知限期改善。

另外，在勞動部分違反6項，以工時過長，包含3家違反一日工作時間超過12小時，或一個月加班時數超過46小時，以及3家違反7休1規定，每項可處2萬元至100萬元罰鍰，但還有陳述機會。

勞動部表示，已要求業者限期改善，若沒改善將會再次檢查並進行處罰。交通部、勞動部及新北市政府對於疏運安全非常重視，這次的春安檢查自1月3日至2月，持續1個月，將會加強檢查。