春節北市12醫院開類流感特別門診 衛生局：今年多3家

今年春節連假從23日小年夜到29日初五共7天，期間北市共有44家醫院有23家醫院急診維持24小時開設；門診部分，多數醫院從24日除夕到29日初五都休診，門診時間與診次於30日以後才陸續恢復正常開診；另外，北市衛生局也特別協調12家醫院於春節期間開設類流感特別門診共163診次，較去年多3家醫院。

春節連假多數醫院門診暫停服務，如台北市立聯合醫院各院區從除夕到初五、附設門診部則從小年夜到初五全天暫停門診，僅開急診；而各院區美沙冬給藥服務於春節期間則照常提供，門診時間於30日初六起才恢復正常。

市立萬芳醫院則從24日到27日全日休診，僅急診、住院正常服務，並於28日起恢復正常門診時間。

另依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，去年流感季疫情較往年提早1到2周出現，從去年12月中旬已進入流行期；而衛生局疾病管制科則統計，去年10月1日起到今年1月13日止，北市流感併發重症確診病例共69例，其中65歲以上長者共36例，占52.2%，北市近四周急診類流感就診率平均值為13.1%，高於全國的12.8%，且趨勢持續上升。

衛生局表示，因應春節期間為流感高峰，今年特別協調12家醫院開設類流感特別門診共163診次，包含萬芳醫院、新光醫院、馬偕醫院、聯合醫院（忠孝、仁愛及和平婦幼院區）、振興醫院、國泰醫院、台北榮民總醫院、台大醫院、三軍總醫院及台北長庚醫院，其中新光醫院及聯醫仁愛、和平婦幼院區3家為今年新增。