急難救助不打烊 新北連5年發平安袋

新北市連續5年在春節舉辦「春節不打烊貼心服務」，透過公益團體捐贈2千份的平安袋物資，讓春節期間有急難備用的弱勢家庭可以取用。記者王敏旭／攝影 分享 facebook 新北市連續5年在春節舉辦「春節不打烊貼心服務」，透過公益團體捐贈2千份的平安袋物資，讓春節期間有急難備用的弱勢家庭可以取用，另外派出所也準備1萬元的緊急採買金，協助需要的民眾緊急採買民生物資。

新北市長侯友宜說，新北首創的平安袋已是多年傳統，過年期間要過好日子，除了想到自己也要想到別人，今年穿節貼「家金鼠喜」春聯時，就要想到新北就是個家，要舒適就要照顧更多的人。

平安袋內物資包括罐頭、料理包、泡麵、白米、麵條、餅乾等項目，新北社會局指出，平安袋物資是由元亨寺臺北講堂、財團法人邱和成基金會及新莊慈祐宮慷慨解囊。

新北社會局說，2千份平安袋會在新北轄內的177個派出所、分局、分駐所，以及元亨寺臺北講堂、衛生福利部臺北醫院、街友外展服務中心、板橋恩友中心等181處發放據點。

新北民政局副局長范姜坤火也說，春節期間新北95座宮廟、寺院，從除夕夜到農曆正月15日，均分別供應平安餐及熱食。新北警察局副局長溫枝發表示，警局也有緊急採買金，巡邏員警若發現有需要者，也會主動給予協助。