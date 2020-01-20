台南市北區泳池SPA會館今停業 會員不滿喊告

台南市北區長渼游泳池SPA文賢館爆發消費糾紛，經營的長渼公司約4天前公告因不敵大環境，股東決議盤讓，並從今天請休館暫停營業，請會員前往會館申辦會員未使用證明；會員吳增欽、曾成福等人質疑說，500多名會員每人預先繳清1萬5千至2萬元不等會費，光是預收會員費就有1千多萬元，怎麼會經營不善，懷疑是惡性倒閉，將籌組自救會後擇期提出刑民事告訴求償。

台南市政府消費者保護室主任楊璿圓說，這起消費糾紛，事涉500多名會員權益，建議會員辦理會員未使用證明，會員如果向消保官提出申訴，會擇期通知業主說明，要求業主向會員提出具體清償方案，設法進行調解。

經營長渼游泳池SPA文賢館的長渼公司數名員工，今天上午到會館受理會員申辦會員未使用證明，及會員持票券登記，但員工都表示不清楚公司何時可退還會員未使用票券費用或會費。記者撥打長渼公司王姓負責人電話，但手機不通。

會員吳增欽說，會員每年會費2萬元，他去年11月見會館推出七五折促銷方案，以1萬5千元加入會員，本月16日才得知游泳池今天起斷電停業，要會員登記會員未使用證明，也不知道何時才能拿到退費，令人懷疑是惡意倒閉，將和會咱商討後提出民事和刑事告訴。