親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

比館長還狂！台南地表最強韓粉出爐 花近千萬元反貪汙

凝視珍雅各：「反都更祖師母」戰後美國的城市保衛戰

台南市北區泳池SPA會館今停業 會員不滿喊告

2020-01-20 10:21聯合報 記者黃宣翰／即時報導

台南市北區長渼游泳池SPA文賢館爆發消費糾紛，經營的長渼公司約4天前公告因不敵大環境，股東決議盤讓，並從今天請休館暫停營業，請會員前往會館申辦會員未使用證明；會員吳增欽、曾成福等人質疑說，500多名會員每人預先繳清1萬5千至2萬元不等會費，光是預收會員費就有1千多萬元，怎麼會經營不善，懷疑是惡性倒閉，將籌組自救會後擇期提出刑民事告訴求償。

台南市政府消費者保護室主任楊璿圓說，這起消費糾紛，事涉500多名會員權益，建議會員辦理會員未使用證明，會員如果向消保官提出申訴，會擇期通知業主說明，要求業主向會員提出具體清償方案，設法進行調解。

經營長渼游泳池SPA文賢館的長渼公司數名員工，今天上午到會館受理會員申辦會員未使用證明，及會員持票券登記，但員工都表示不清楚公司何時可退還會員未使用票券費用或會費。記者撥打長渼公司王姓負責人電話，但手機不通。

會員吳增欽說，會員每年會費2萬元，他去年11月見會館推出七五折促銷方案，以1萬5千元加入會員，本月16日才得知游泳池今天起斷電停業，要會員登記會員未使用證明，也不知道何時才能拿到退費，令人懷疑是惡意倒閉，將和會咱商討後提出民事和刑事告訴。

曾成福表示，他是去年10月看到優惠方案，以八折1萬6千元加入會員，如今會館卻突然停業，事關500多名會員權益，會員內也有律師，將律師商討後，提出告訴，要求賠償。

台南市北區長渼游泳池SPA文賢館今天起停業，引起會員不滿揚言提告。記者黃宣翰/攝...
台南市北區長渼游泳池SPA文賢館今天起停業，引起會員不滿揚言提告。記者黃宣翰/攝影
分享
台南市北區長渼游泳池SPA文賢館今天起停業，部分會員到場申辦會員未使用證明。記者...
台南市北區長渼游泳池SPA文賢館今天起停業，部分會員到場申辦會員未使用證明。記者黃宣翰/攝影
分享
台南市北區長渼游泳池SPA文賢館有500多名會員，今天起停業引起消費糾紛。記者黃...
台南市北區長渼游泳池SPA文賢館有500多名會員，今天起停業引起消費糾紛。記者黃宣翰/攝影
分享

SPA自救會消保官

延伸閱讀

韓營喊告！監察院對面黑韓大布條已撤下

寶來花賞溫泉公園 有SPA還能露營

SPA池、豪華露營區曝光！寶來花賞溫泉公園2...

停用7年 台中市二信游泳池BOT動工

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

北市規畫蓋新總圖 柯文哲指要多參訪不應閉門造車

2020-01-20 09:41

市場、夜市太髒 柯文哲發豪語改革

2020-01-19 23:09

里長大小聲／延壽里圳溝惡臭 滕月蘭爭取加蓋

2020-01-19 23:41

搶頭香、送紅包 新北宮廟迎年假

2020-01-19 23:32

新北捷運環狀線 納入TOD策略

2020-01-19 23:08

新北4年40億 11市場變身

2020-01-19 23:07

聯合盃作文賽頒獎 兩岸好手聚新北

2020-01-19 23:03

里長大小聲／大學里增YouBike2.0 吳沛璇盼交通環境更好

2020-01-19 23:02

黃珊珊艋舺夜市推e化 體驗一機對多店點餐機

2020-01-19 21:11

快搶！新北宮廟走春活動 求財還送限量開運錢母

2020-01-19 19:31

「不要放棄」10年前曾流落街頭 他如今擔任志工助人

2020-01-19 19:31

北市空品改善再進一步 PM2.5年均日均值都合國家標準

2020-01-19 18:14

新北環狀線首日5.5萬人搭乘 收班檢討閘門、電扶梯問題

2020-01-19 18:01

幾天後是春節 華山為孤老募集年菜尚不夠

2020-01-19 15:43

試乘環狀線板橋站擠爆 侯友宜：預計月底辦通車典禮

2020-01-19 12:23

新北環狀線試乘首日 民眾喜獲紅包

2020-01-19 12:22

環狀線試乘初體驗 北市捷警同步啟動安全維護

2020-01-19 12:06

影／環狀線試乘首日擠爆 侯友宜:柯市長回國再談通車

2020-01-19 11:58

新北環狀線試乘 民眾排隊搶搭

2020-01-19 10:50

影／環狀線免費試乘首日 板橋站有人排隊等門開

2020-01-19 10:22

人家乾淨又整齊 柯文哲發豪語：台北夜市、市場要改革

2020-01-19 09:45

環狀線今起開放試乘 沿線吃喝玩樂看過來

2020-01-19 07:52

新北板橋工地廢土運往三峽山區非法傾倒 2業者面臨重罰

2020-01-04 13:48
看更多

熱門文章

允諾租2000坪給館長開健身房 林右昌：是否誤會了

2020-01-19 11:50

機場客運2月6日通車 新竹市到桃機只要1小時

2020-01-19 10:59

苗栗出4名立委 民眾黨賴香伶時力王婉諭將設服務據點

2020-01-19 18:14

韓國瑜出席寒士尾牙「上菜囉！」 民眾喊市長加油

2020-01-19 13:51

比館長還狂！台南地表最強韓粉出爐 花近千萬元反貪汙

2020-01-20 07:34

「本官」成絕響 苗栗縣前縣長張秋華奠禮備極哀榮

2020-01-19 16:48

新北環狀線試乘 民眾排隊搶搭

2020-01-19 10:50

中壢客運站林立 在地行家教你怎麼搭

2020-01-19 14:32

紫南宮鼠年錢母夯遭轉賣 廟方：恐賣掉自身福氣

2020-01-19 20:28

試乘環狀線板橋站擠爆 侯友宜：預計月底辦通車典禮

2020-01-19 12:23

桃園站前蔣公銅像連夜被搬走 原來為了捷運施工

2020-01-19 15:41

新北環狀線首日5.5萬人搭乘 收班檢討閘門、電扶梯問題

2020-01-19 18:01

台東幸福宅交屋延宕 縣府：一定完好交屋再送家具

2020-01-19 20:13

宜蘭縣民獨享優惠 憑身分證不限消費金額送Q版財神爺

2020-01-19 18:06

跟國安團隊道別 韓國瑜：青山不改綠水長流

2020-01-19 22:40

台南寶美樓引關注 文化界：還有多少老屋被包起來

2020-01-19 19:21

埔里山城又「紫爆」 錫葉藤提前盛綻美到過年

2020-01-19 18:05

新北環狀線試乘首日 民眾喜獲紅包

2020-01-19 12:22

雲林初一至初四暫停收垃圾 除夕增加兩時段收運垃圾

2020-01-19 15:37

健豪印刷尾牙 總經理偕友人捐警消共8百萬元

2020-01-19 18:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top