課後照顧感恩音樂會 郭書瑤、F.I.R上台飆唱

中華民國兒童課後照顧輔導協會自成立以來，致力國小學童課後生活的照顧與輔導，讓家長能安心工作，今天舉辦歲末感恩音樂會，慰勞在基層默默付出的課後教師，新北市長侯友宜也到場，表達對基層課後教師的重視及感謝之意。

新北市政顧問、中華民國兒童課後照顧輔導協會創會理事長曾承逸表示，感謝這群為弱勢孩童默默付出的無名英雄，一起攜手為建全孩童身心與減輕家長負擔而努力，協會也以落實課後照顧服務的精神，積極參與社會公益活動，包括許多年度計畫，不僅限在課後照顧。

為體恤課後照顧老師的辛苦，今天活動邀請知名主持人梁赫群、王晴及袁詠琳、郭書瑤、FIR飛兒樂團等許多歌手表演，現場洋溢著溫馨歡樂的熱鬧氣氛。

曾承逸表示，課後照顧輔導協會今年度的社會公益活動計劃，包括：1、與新北市政府農業局共同舉辦春節活動「新北小農．食全食美」，讓市民朋友一同參與，透過一日小農的體驗，體恤農夫的辛勞及努力堅毅的精神，了解食農教育的重要性。

2、注重原住民族文化的推動及保存，預計與新北市政府原住民族行政局合作，舉辦「用原住民族科學教育推動原住民族文化保存」活動，以臺灣原創科普動畫，引導孩童用原民的世界觀學科學，豐富其學習生活並與科學連結。

3、與新北市政府社會局合作辦理培訓課程，支援及支持124間弱勢兒少社區課後陪伴單位，以強化專業才藝技能及教育知能，培植優質教育人才而努力。