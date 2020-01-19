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黃珊珊艋舺夜市推e化 體驗一機對多店點餐機

2020-01-19 21:11聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

台北各年貨大街活動近日陸續開跑，台北市副市長黃珊珊今晚到艋舺夜市分送發財金給民眾，並與艋舺夜市商圈理事長李昭成、悠遊卡公司董事長陳亭如推廣夜市e化，體驗艋舺夜市全國首創、一機對多店的夜市點餐機，透過觸控機器螢幕查詢攤位餐點資訊與折扣，點餐刷悠遊卡消費後，再持憑證到攤位取餐，節省排隊時間。

艋舺夜市攤販約100多家，目前已有70家裝設悠遊卡刷卡機，新設的全國第一台夜市一機對多店家點餐機，目前則納入40家，有旗魚串、烤魷魚、鹽水雞、鹽酥雞等。

點餐機業者指出，點餐機系統會自動結帳，營業額隔天轉帳到攤商帳號，也可客製攤商專屬優惠活動，未來手機綁定悠遊卡也可掃點餐QR碼直接扣款。

李昭成表示，攤販賣美食小吃要負責叫賣、調理食物、洗餐具等，結帳過於多元還得親手操作往往增加負擔，有時讀卡機還會有連線失敗等故障，因此才規畫在夜市設置兩台點餐機，希望讓攤販更方便，做生意時不用分心看刷卡機。

陳亭如則說，部分民眾仍不習慣無現金支付，習慣有錢在手上，尤其是年長者在傳統市場、夜市消費時；點餐機點餐消費後會出現憑證，能讓民眾透過憑證換餐先習慣無現金支付，未來公司也會視狀況在各商圈推行銷活動，增加悠遊卡使用率。

台北市副市長黃珊珊今晚到艋舺夜市推廣夜市e化，體驗艋舺夜市全國首創、一機對多店的...
台北市副市長黃珊珊今晚到艋舺夜市推廣夜市e化，體驗艋舺夜市全國首創、一機對多店的夜市點餐機。記者翁浩然／攝影
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夜市悠遊卡艋舺

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