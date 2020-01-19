快搶！新北宮廟走春活動 求財還送限量開運錢母

金鼠年7天年假，新北市各大宮廟舉辦許多迎春接福活動，包含除夕搶頭香、限量開運錢母贈送、民藝大街嘉年華等，新北民政局整理境內宮廟春節活動資訊，提供民眾到新北宮廟走春迎新年。

新北市民政局長柯慶忠表示，農曆春節期間到廟宇走春祈福是傳統民間習俗，因此許多廟宇都會準備應景的發財金、平安福等讓信眾沾財氣。

今年除夕到初五活動，包含樹林鎮南宮除夕歌唱聯歡，晚上12時贈送紅包發財金；三重先嗇宮除夕晚上11點半發放5000個吉祥包，前100名信眾還有招財小金龍龜。

有30公尺高千手觀音聖像的淡水緣道觀音廟，除了是金氏世界紀錄認證的「最大鋼製雕塑」，莊嚴殊聖，也是新北走春的佛系打卡聖地。

農曆除夕除有倒數煙火，初五前還可參加擲筊求新年限定「平安福」，只要福緣俱足三聖筊，就有機會將今年限量雋刻「觀音力」的金色、藍色與紫色平安福帶回家。

主祀「金面顯應祖師」的頂泰山巖，於除夕晚間十一時舉行祈福儀式，供信眾搶新春頭香，並延請地方士紳擲筊祈求士農工商魚牧各業國運籤，祈求國泰民安。

頂泰山巖預測的籤詩內容是每年地方關注焦點，除夕至初五並提供平安麵，讓信眾同沾喜氣。

慈惠宮及接雲寺在大年初一起將贈送發財金，慈惠宮初一至初五還有「民藝大街嘉年華」系列活動，包含文創、農產品，摸彩、藝人表演，以及「躦轎腳送發財金」活動。

位於石門的佛光山北海道場，農曆初一至初五，北海道場開放殿堂鐘樓給信眾敲「幸福鐘」祈福。

想要求財的民眾可至萬里區金山財神廟，除設有財神銀行外，還可擲筊求取財氣存摺、財寶袋和開運錢，開運金數額由聖筊數目決定，是新北獨特的求財方式。

而石碇的五路財神廟大年初五限量發送1萬份開運發財金，金光閃閃的字卡中印有五路財神聖像和1元硬幣，讓香客新的一年財源滾滾來。