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13屆聯合作文總決賽頒獎 侯友宜：讓教育文化越來越好

2020-01-19 18:58聯合報 記者張曼蘋／新北即時報導

第13屆聯合盃作文大賽吸引兩岸逾30萬名學生報名，今天新北市政府舉行總決賽頒獎典禮。新北市長侯友宜擔任頒獎人，感謝聯合報系長期投入，並透過此作文大賽讓教育文化越來越好。

「第13屆聯合盃作文大賽」由教育部國民及學前教育署指導，聯合報系、財團法人聯合報文化基金會主辦，金門酒廠實業股份有限公司、林教授教育集團、樂學網贊助，國立台灣師範大學華語與科技研究中心、南山中學、明德中學、建興國中、金城國中協辦，金門地區與金門縣政府合辦。

此次邀請教育部次長林騰蛟頒獎，他說，最近的教育改革新課綱，強調閱讀素養尤其寫作更與生活議題結合，不管是國小的石頭與雞蛋組合，或國中結合虛擬遊戲命題，甚至高中與能源議題結合，都跟現在寫作的趨勢一致。侯友宜也感謝聯合報系長期投入，並且透過此作文大賽讓教育文化越來越好。

聯合報系文化基金會執行長羅國俊致詞表示，本屆學生表現不凡，如台灣小學中年級首獎林芷筠，用以卵擊石的角度切入，但巧妙帶入家庭人物個性，自己是脆弱的雞蛋，哥哥是堅硬的石頭，雖然是常見的聯想但處理不落俗套。

為擴大學生參與、促進兩岸交流，聯合盃作文大賽今年與大陸北京嘉德國際教育、北京海淀區作家協會、上海新民晚報、上海優賽公司、杭州每日商報、江蘇南京晨報、成都筆尖文學社、武漢長江日報、遼寧瀋陽晚報、晉江啟明星教育合作舉辦，昨日亦有自北京、上海與南京等地學生來台領獎，並參加「2020聯合盃作文大賽文學營」，可見聯合盃受到兩岸師生高度肯定。

另外，此次聯合盃使用「1Campus」官方App，獲得台師大華文與科技研究中心技術支持，免費提供歷年國中會考線上寫作練習及批閱服務

新北市長侯友宜頒發大陸兩岸評審獎。記者張曼蘋／攝影
新北市長侯友宜頒發大陸兩岸評審獎。記者張曼蘋／攝影
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新北市教育局長張明文頒發國中組兩岸優等感動類。記者張曼蘋／攝影
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