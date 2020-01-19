新北慶消防節 侯友宜期許OHCA救活率拚世界第一

新北市長侯友宜今天參與119消防節慶祝活動表示，新北警消OHCA（到院前心肺功能停止）救活率位居世界第2名，盼努力再提高OHCA救活率，力拚世界第一。

新北市政府今天於板橋浮洲公園舉辦119消防節慶祝活動，特別以民間為主軸真實呈現市府面臨地震造成房屋倒塌、重大車禍及大量傷病患等複合式災害時，義消、民防、民間救難團體、宗教團體、防災社區及防災企業等民間力量，於短時間克服艱難、成功完成救援任務。

侯友宜特別到場觀賞災害演練、救災車輛裝備能量展示，並慰勉辛勞的救災救護同仁。他表示，在新北市服務9年，所有的防災演練及業務評核都是全國第一名，吸引不少國外團體及各縣市來觀摩學習。

侯友宜表示，值得一提的是，新北市的OHCA救活率從2010年的3.1%，已努力提升為現在的9.6%，位居全世界第2。希望未來能與救災救護人員緊密合作，再提高OHCA救活率，力拚世界第一。

侯友宜除了感謝消防及市府團隊的努力外，並一一向志工致意，他表示，看到這些民間團體徹夜未眠的演練，內心充滿感動，演練的救災車輛裝備及救難技術相較以往更加進步，有這些夥伴努力守護市民，才能造就安居樂業的新北市。