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北市空品改善再進一步 PM2.5年均日均值都合國家標準

2020-01-19 18:14聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

北市環保局今天指出，環保署最新公布的全台細懸浮微粒（PM2.5）標準方法檢測結果顯示，去年北市細懸浮微粒（PM2.5）年均濃度及24小時平均濃度（日均值）累積第98%高值，分別為13.0 μg/m3及31.5μg/m3，首度雙雙符合國家空品標準，持續朝世界衛生組織等級健康空氣邁進，打造宜居永續城市。

環保局表示，北市PM2.5不僅年均值已連續兩年低於國家年均標準15μg/m3，去年PM2.5的24小時平均濃度累積第98%高值，更首度低於國家24小時值空氣品質標準35μg/m3，且無紅害日發生情形。

環保局105年執行「台北市清新空氣計畫」以來，其他空氣汙染物也同步改善，包括PM10、二氧化硫、二氧化氮和臭氧也都獲改善，逐年呈現下降趨勢；更以119年達到世界衛生組織建議PM2.5年平均10μg/m3為目標，去年再提出「清新空氣行動計畫2.0」，透過「低汙染、綠運輸、區域聯防」三大面向，推動各項空氣汙染管制。

具體成果包含，於25處重要道路與橋樑建置智慧型車輛辨識系統，自動辨識未定檢機車加以管制，去年移送56件逾期6個月未定檢機車，機車定檢率達75.6%，較前年提升4.3%；每周針對市區公車進行場站專案稽查，管制烏賊車出沒外，去年總計攔檢1萬3269輛車，查獲740輛不合格。

另有推動1到3期大型柴油車免費定檢與多元汰換補助，近3年已累積汰舊1055輛老舊柴油車；針對中、低收入戶額外加碼1萬元補助新、換購電動機車；由公務部門帶頭使用低汙染運具，近3年已累積汰換近500輛老舊公務車、加裝349台濾煙器及採購約600輛電動機車。

其他還有引進22輛具抑制懸浮微粒的小型掃街車，增加道路洗街及掃街長度，促使北市街道平均塵土下降74%；訂頒餐飲業防制設備標準，並專案稽查與技術輔導，使北市餐飲業油煙平均防制效率提升至80%；推動低汙染鍋爐等。

環保局強調，近年在多方努力下，各項空氣品質指標都呈明顯改善趨勢，未來會持續提出改善空汙的重點措施包含削減北市三座焚化爐氮氧化物（NOx）排放，更新廢氣連續自動檢測系統；畫設空氣品質維護區；推動柴油車定檢制度；訂定餐飲業油煙管理辦法；建請中央訂定施工機具空汙排放標準。

北市PM2.5空氣品質

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