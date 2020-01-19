新北環狀線首日5.5萬人搭乘 收班檢討閘門、電扶梯問題

環狀線試乘首日吸引大批民眾特地來搭乘，截至下午4點環狀線收班統計，搭乘人潮超過5萬5千人次，不過今天第一天，卻出現車廂閘門夾人、電扶梯故障等意外。新北捷運局長李政安表示，後續會將部分人潮多的的車廂閘門開關秒數增為40秒，呼籲民眾聽到警示聲不要強行闖入。

李政安表示，今天從早上10點到下午4點，起初排有8列車，班距8分鐘，後來因為人潮增多，增加1列車到9列車，班距調整成7分05秒；等到下午1點45分時人潮又湧入，又再加入一列車為10列車，班距則為6分25秒，目前為止搭乘有超過5萬5千人次左右。

李政安說，目前環狀線列車總共備有16列，今天只有用上10列車，後續還可以視情況加密班次來疏運人潮。

至於試乘首日傳出有民眾被閘門夾到，李政安說，環狀線與文湖線同屬全自動無人駕駛系統，十分安全，秒數到30秒就會自動關門，有民眾急著上車就夾到，後續會將人潮多的車站秒數調整為40秒，呼籲民眾聽到警示聲記得不要強行闖入，但若碰到門關起來，也很安全，會自動彈開。

試乘首日幸福站、板橋站、新埔民生站車站發生手扶梯異常暫停運行，第一時間車站人員立刻排除恢復運轉。台北捷運局機電系統工程處電扶梯工務所主任侯崇仁表示，環狀線電扶梯的安全間隙數據調整非常小、太保守，相當於安全機制數據調整的太敏感，人太多就會自動停止，目前已將數據調整，相信明天不會有問題。