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罷韓第二階段若達標 李艷秋：韓國瑜應請辭

幾天後是春節 華山為孤老募集年菜尚不夠

2020-01-19 15:43聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

再過幾天就是農曆春節，家家戶戶已購買年菜準備過新年，不過對於弱勢家庭而言，買菜金是筆沈重的負擔，新北家扶中心順利在年前募集上千份年菜，提前為弱勢家庭準備豐盛的夜飯；華山基金會則指出，為獨居老人募集千份年菜尚有缺口，懇請大家成全孤老的春節。

新北家扶中心指出，新北扶助2千1百多戶的家庭，有8成2的的家庭全家總收入不到3萬元，有7成家庭年菜花費3千元，還有1成7的家庭沒有任何買年菜經費，多數依靠單位捐贈的年菜過年，弱勢族群不會因為年節舒緩經淨困頓。

新北市家扶扶幼主委陳雪鳳說，新年是重要節日，但經濟弱勢家庭更容易觸景傷情，因此年前當起超級業務，號召大眾投入善心募集行列，1個月內募到上千份年菜，讓弱勢家庭可以有吃得健康、開心的好年。

原從事油漆裝潢工作的邱爺爺，不僅要照顧雙眼視力受損、長期洗腎的妻子，還要照顧年僅2歲的孫子，邱爺爺也因無法外出工作，耗盡存款仰賴社福補助過生活，家扶中心也送上年菜，讓邱爺爺開心過年。

華山基金會則表示，春節即將到來，華山基金會準備一份年菜送到孤老手裡，不過令人心急如焚的是上千份年菜缺口尚未補足，懇請大家伸援成全孤老的春節，讓孤苦長輩飽暖過新年。

新北家扶中心為邱爺爺準備年菜，讓邱爺爺開心過年。圖／新北家扶提供
新北家扶中心為邱爺爺準備年菜，讓邱爺爺開心過年。圖／新北家扶提供
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華山基金會指出，春節即將到來，令人心急如焚的是年菜缺口尚未補足，懇請大家伸援成全...
華山基金會指出，春節即將到來，令人心急如焚的是年菜缺口尚未補足，懇請大家伸援成全孤老的春節，讓孤苦長輩飽暖過新年。圖／華山基金會提供
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年菜弱勢家庭

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