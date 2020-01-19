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新北環狀線試乘 民眾排隊搶搭

2020-01-19 10:50攝影中心 記者葉信菉／即時報導

新北環狀線上午開放試乘，一早就吸引民眾排隊搶搭，民眾直呼好新鮮，也有民眾反應列車關門的速度好像比以往捷運快。

新北環狀線上午開放試乘，民眾排隊搭乘。記者葉信菉／攝影
新北環狀線上午開放試乘，民眾排隊搭乘。記者葉信菉／攝影
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新北環狀線上午開放試乘，一早就吸引民眾排隊搶搭。記者葉信菉／攝影
新北環狀線上午開放試乘，一早就吸引民眾排隊搶搭。記者葉信菉／攝影
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新北環狀線上午開放試乘，新北市長侯友宜也來體驗。記者葉信菉／攝影
新北環狀線上午開放試乘，新北市長侯友宜也來體驗。記者葉信菉／攝影
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新北環狀線上午開放試乘，圖為環狀線板橋站。記者葉信菉／攝影
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新北列車捷運

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