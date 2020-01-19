人家乾淨又整齊 柯文哲發豪語：台北夜市、市場要改革

目前人還在歐洲出訪的台北市長柯文哲，連日來參訪多個市場，對於芬蘭赫爾辛基的市場印象深刻。柯文哲直言，台北市場、夜市還是要改革，我們的GDP也沒有比這些國家少太少，但市場實在是太髒了。

柯文哲強調，以前人家都說「垃圾吃、垃圾肥」，那個時代過去了，台灣要成為現代化文明國家，市場、夜市就不能這麼髒。

柯文哲說，我們南門中繼市場大概和國外差不多，但還是有一個缺點，就是攤位比較小，這邊的攤位比較大，因為芬蘭的市場在整個城市當中沒有這麼多，台北市的市場太多了，也許我們太注重地域性，但他們的市場沒有這麼多，所以攤位比較大，相信營業額也比較多。

柯文哲說，如何讓台北的市場更乾淨整齊、食安標準往上提，用南門市場當作標準，讓其他市場追上來，這是我們未來兩三年要花點力氣來做的。

此外，對於中繼市場的問題，柯文哲表示，外國土地比較多，要設中繼市場不像我們這麼痛苦，找地不方便，這也是北市都市更新上的困境，，因為剩餘土地、可以用得空地太少了，等於是「穿西裝改西裝」。