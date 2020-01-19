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新北捷運環狀線今天起開放試乘囉！沿線吃喝玩樂看過來

環狀線今起開放試乘 沿線吃喝玩樂看過來

2020-01-19 07:52聯合報 記者張曼蘋魏翊庭／新北即時報導

新北環狀線第一階段今開放免費試乘，行經新店、中和、板橋及新莊4行政區，並串連新店線、中和線、板南線等7條捷運路線，起訖站為大坪林站及新北產業園區站，未來通車後這4區間通勤不需進台北市，雖然沿線都是非觀光景點區，但還是有許多美食及可透過YouBike轉乘到其他地方。

環狀線第一階段沿線包括大坪林站、十四張站、秀朗橋站、景平站、景安站、中和站、橋和站、中原站、板新站、板橋站、新埔民生站、頭前庄站、幸福站，及新北產業園區站。若從新店大坪林站到中和景安站，原需轉乘中和新蘆線約19分鐘；搭環狀線則可直接省下11分鐘；另外，大坪林站到板橋站，可比搭乘北捷省5分鐘，以及省去轉乘時間。

第一站大坪林站同時也是台北捷運新店線的站點，捷運站周邊餐廳、小吃店林立，巷子裡有一間知名的「功夫豬私廚好麵」，販售不同等級的美味牛肉麵，不吃牛也可以點豬肉；「小樂堂」抹茶飲、抹茶蛋糕捲到抹茶冰淇淋應有盡有，抹茶商品都有加入日本金賞綠藻（小球藻），享用甜點同時還能攝取綠藻營養素。

十四張站未來可轉乘安坑輕軌，步行大約9到10分鐘，可到國家人權博物館，園區內保留當時外觀、內部格局，接見室、外役區工廠、醫務室、羈押房等文物；也可利用YouBike往南騎可到陽光運動公園，親近新店的好山好水。

中和站旁就是南山威力購物廣場，有大型連鎖零售店進駐。板橋站在還狀線通車後，透過站外轉乘，可串連捷運版南線、台鐵、高鐵，還有國道客運與市區公車，交通便利。

板橋站附近百貨公司與影城可滿足娛樂享受，一旁「50樓Café」自助餐廳，擁有360度環場視野，也能俯瞰板橋，若對藝文有興趣，還可以步行約14分鐘、或搭板南線到府中站旁的「府中15」欣賞紀錄片及電影，看電影不僅只要20元，每個月也設有常態性動畫藝術體驗區及不定期主題動畫展。

而幸福站對面的福壽街小巷，堪稱新莊人的「消夜一條街」，約100公尺長，小火鍋、雞排店、肉羹、小炒等應有盡有，到深夜12點仍人來人往，燈火通明

大坪林站是新店線與環狀線交會點，捷運站周邊餐廳、小吃店林立。記者張曼蘋／攝影
大坪林站是新店線與環狀線交會點，捷運站周邊餐廳、小吃店林立。記者張曼蘋／攝影
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十四張站出站後也可利用YouBike，往南騎可到陽光運動公園，親近新店的好山好水...
十四張站出站後也可利用YouBike，往南騎可到陽光運動公園，親近新店的好山好水。記者張曼蘋／攝影
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十四張站附近的國家人權博物館，外觀採用清水模，也是文青愛拍景點。記者魏翊庭／攝影
十四張站附近的國家人權博物館，外觀採用清水模，也是文青愛拍景點。記者魏翊庭／攝影
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幸福站對面的福壽街小巷，堪稱新莊人的「宵夜一條街」，約100公尺長，小火鍋、雞排...
幸福站對面的福壽街小巷，堪稱新莊人的「宵夜一條街」，約100公尺長，小火鍋、雞排店、肉羹、小炒等小吃應有盡有，到凌晨12點還是燈火通明。記者魏翊庭／攝影
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板橋站出站後，可以步行約14分鐘、或搭北捷到府中站旁的「府中15」欣賞紀錄片及電...
板橋站出站後，可以步行約14分鐘、或搭北捷到府中站旁的「府中15」欣賞紀錄片及電影。記者張曼蘋／攝影
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中和站旁就是南山威力購物廣場，有大型連鎖零售店進駐。記者魏翊庭／攝影
中和站旁就是南山威力購物廣場，有大型連鎖零售店進駐。記者魏翊庭／攝影
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十四張站未來將與安坑輕軌交會，而十四張機廠也是環狀線的命脈。圖／新北市捷運局提供
十四張站未來將與安坑輕軌交會，而十四張機廠也是環狀線的命脈。圖／新北市捷運局提供
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捷運環狀線第一階段今天開放免費試乘，沿線有許多吃喝玩樂好去處。記者張曼蘋／攝影
捷運環狀線第一階段今天開放免費試乘，沿線有許多吃喝玩樂好去處。記者張曼蘋／攝影
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