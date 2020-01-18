新北環狀線過關 新莊到新店免轉車

連結新北市與台北市的台北捷運環狀線16日通過營運審核，最快於19日開放試乘。（photo by 台北捷運局提供） 分享 facebook

新莊到新店只要搭環狀線就能直達，將於19日免費開放試乘！新北環狀線改善工程完畢，交通部長林佳龍16日正式核准、開放營運。至於通車日期則交由新北市及台北市政府協商，新北市長侯友宜表示，「通車後第1個月免費搭乘。」

交通部已核准

交通部16日回函台北市政府，核准台北捷運環狀線營運。通車後，搭乘捷運往返新北市新店、中和、板橋、新莊，不必再搭至台北市轉車，能縮短乘車時間並分散運量，減少轉乘站的擁擠，也將松山新店線、中和新蘆線、板南線、桃園機場捷運等線串聯，以後從新店到新莊只要1條線就可直達。

新北市長侯友宜受訪時表示，將與台北捷運公司協商，最快19日開放給民眾免費試乘，以瞭解民眾滿意度。侯友宜也說，開始營運後第一個月提供民眾免費搭乘。他日前與新北市政府捷運工程局長李政安、民意代表及區長，一同視察環狀線營運前改善成果。

可望農曆年後通車

環狀線是無人駕駛的中運量捷運系統，是新北市最重要的軌道建設，也能整合區域產業。侯友宜指出，原訂於農曆春節前舉辦通車典禮，因台北市長柯文哲前往歐洲交流訪問，將另外決定通車日期。侯友宜等人試乘至新北產業園區站時，也特別向議員說明改善噪音工程、系統穩定性及電車妥善率。

李政安則表示，列車進站音樂向台灣民謠致敬，取材自「望春風」的旋律，也在大坪林、景安、頭前庄等轉乘站建設音樂通廊，分別以「穿梭」、「印象」、「歸途」3個主題，提供乘客不一樣的聽覺饗宴。新北產業園區站轉乘大廳則以「轉身」為主題原創音樂，讓往返機場旅客放慢腳步，享受音樂之旅。

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