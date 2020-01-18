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新店歷史建築華麗轉身環狀線 何時復舊受殷盼

2020-01-18 16:23中央社 新北18日電

歷經3屆市長施工的新北捷運環狀線，19日要試乘。民眾期待享受大眾運輸便利性時，當年因興建南機廠而拆除的新店十四張歷史建築群，何時復舊重組讓文化不致斷層，受外界矚目。

「你要去哪裡？這裡已經沒有路了。」中央社記者從新北市新店區民生路75巷騎車進入，曲折小路周邊一片果園，盡頭已遭捷運環狀線十四張車站的圍牆阻擋，住民好心地告訴記者往前行已無路。

繞從央北三路往溪園路前行，左側是央北重劃區，續行右邊小路走到底是十四張斯馨祠舊址，這是新店開墾區最古老的土地公廟。

斯馨祠因興建捷運環狀線南機廠遭拆除，暫遷到目前捷運高架橋下一隅，現址廟旁伴隨著被台北市府捷運局移植後只剩一棵獨活的榕樹。

斯馨祠碑文，指乾隆44年（1779年）開墾大坪林的民眾建立土地祠，取名「斯馨」有閩南語思鄉之意。

從央北三路前行到底，跨越環河路是早年新店溪渡口，追溯至清代乾隆年間，移民從這裡上岸發展與開墾，形成斯馨祠周邊古稱「店仔街」的熱鬧市集。

新店十四張地區原是新店區最早的發源地，陸續有陳家、劉家、林家、連家等4大姓在此開墾，後被列為農業保留區禁止開發。

此處被規劃為南機廠用地後，劉氏宗祠、利記公厝、悠記古厝、厚記古厝、陳氏古厝等歷史建築群面臨拆除窘境，用地是否順利取得是環狀線可以興建與否的關鍵。

當時歷史建築與公共工程衝突時，折衝協調讓文化保存，成為工程得以持續開發的關鍵。環狀線肩負串連台北捷運與機場捷運多條路網的重任，歷經規劃路線、核定建設、BOT招商等多舛命運。

因應捷運建設解禁農業保留區，開發中央新村北側重劃區，牽涉建商進駐與改變地貌、翻轉生活機能。各祭祀公業家族成員意見不同，磚工精細與燕尾磚色澤飽滿的利記公厝，還一度爆發遭偷拆損毀的懸案。

中華啟文堂劉氏宗親會長劉啟群、祭祀公業、中國國民黨籍新北市議員陳儀君、民主進步黨籍新北市議員陳永福及文史工作者，當年極力推動保存歷史建築。

經陳情與會勘、指定並公告歷史建築身分後，當年新北市政府交通局捷運工程處允諾會將歷史建築群、斯馨祠遷建到中央新村北側的歷史公園預定地，也是捷運工程終於得以邁開一大步的關鍵。

捷運環狀線第一階段工程動工，隨著歷史建築等獲得遷建允諾，十四張當地逾百年歷史的利記公厝、劉氏古厝啟文堂及超過200年歷史的斯馨祠都被拆除。

原十四張農業區的歷史建築群，目前都已灰飛煙滅，高牆與鐵絲網內取代的是一根根水泥叢林橋墩。當年捷運環狀線開發時，拆除原有建築群，磚瓦堆積、老樹橫躺的景象，仍深刻印烙在記者腦海中。

新店大坪林劉氏家族開墾台北盆地、監造台北城、「撫蕃」制度與維護治安、興辦教育、興建信仰廟宇，都有歷史意義。除台灣第一位理學博士劉盛烈、致力於原住民孩童教育的劉廷玉等人，其他家族開支散葉在台灣各地，各有成就。

每年春節大年初一族人回到新店臨時家廟祭祖，在香火裊繞中，指著「安溪彭城」堂號的牌位，向孩子說明祖先於清乾隆15年（西元1750）自福建泉州府安溪縣搭船來台灣。

劉啟群向中央社記者指出，啟文堂具有開發墾拓史與建築藝術價值，期待劉氏家廟盡速重組落成，將是台灣最大型、保存最完整的傳統歷史建築群；宗親的團拜會更盛大，成為北台灣盛事。

新北市政府前文化局長、現任顧問蔡佳芬表示，新北市歷史建築「新店劉氏家廟（啟文堂）」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」重組工程已經在去年10月公告招標。

新北市文化局主任秘書翁玉琴接受中央社訪問指出，拆除的家廟與公厝，目前梁柱、剪黏、壁飾、瓦片、窗戶等，都保存在貨櫃倉庫，招標完成後將點交廠商重組，讓環狀線的試乘與通車有完美的句點。

歷史建築捷運環狀線

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