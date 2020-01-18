八里渡船頭公園今啟用 侯友宜：今年底將完成41座公園

新北市八里渡船頭公園今天正式啟用，公園以彈塗魚為主題，在公園入口處以彈塗魚意象圖案，增添視覺效果，新北市工務局表示，該處原本是閒置土地，經過規畫整合後，除了提供舒適的休閒環境，也期望帶動地方發展，成為八里地區新地標。

新北市長侯友宜今出席八里渡船頭公園啟用典禮，也體驗使用彈跳區、360度旋轉鞦韆等設施，侯友宜表示，上次去北歐考察，國外也是用這種設施，小孩、老人都可以使用，共融式全齡化公園除了讓小孩玩得開心，老人也可以訓練肌耐力，預計109年底至少完成41處公園。

侯友宜說，自己最喜歡彈跳區，他說人到了一定年齡，跑步對膝蓋會比較吃力，因為膝蓋是重要支撐點，如果上下肌肉群夠堅強，就不會造成關節損傷，長輩如果可以動、自行走路，身體就會比較健康。

工務局表示，八里渡船頭公園是新北市唯一以「彈塗魚」為主題的兒童公園，以淡水河岸生態作為公園主題發想，並以彈塗魚造型立體攀爬網為主軸，周邊設置彈跳區、樂活體健區、尋寶沙坑、浪型攀岩牆及360度旋轉鞦韆等特色遊憩設施，地面則設置水底場景造型地墊、木屑、人工草皮等多種鋪面材質，另外也打造一處觀景平台，讓民眾可以公園休憩時觀賞美景，

八里渡船頭公園面積2千6百平方公尺，花費2千5百萬元，工務局表示，考量周邊住商林立，爲提供居民自然的休憩空間，新工處在規畫期間聽取地方意見，採用自然植栽綠美化，在園內栽種欖仁、茄苳等樹種，讓往來公園的民眾有自然遮蔭的地方，也可就近體驗健身樂活的園區設施。