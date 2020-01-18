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黃石中繼市場開工 強調生熟分離預計4月完工

2020-01-18 11:57聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

新北市板橋區有50年歷史的黃石市場要原地重建，距原地步行5分鐘的中繼市場今舉行開工動土典禮，新北市長侯友宜出席致詞表示，身為在豬肉攤長大的人，很高興可以保留傳統的人情味，翻新傳統市場，希望吸引年輕人接棒。

新北市板橋有50年歷史的黃石市場要原地重建，距原地步行5分鐘的中繼市場今舉行開工...
新北市板橋有50年歷史的黃石市場要原地重建，距原地步行5分鐘的中繼市場今舉行開工動土典禮。記者魏翊庭／攝影
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侯友宜表示，他當新北市副市長開始推動國民運動中心，到現在已經有14座，建國民運動中心比較簡單，找到地很快就蓋好，但市場難度高的原因是要整合很多不同聲音，傳統市場轉型是他上任市長給經發局的第一個任務。

侯友宜感謝從市場自治會、民意代表到中央一條心，去年提出改建後，很快找到在黃石市場旁邊的地蓋中繼市場。他指出，改建市場不但要保有傳統的味道，更要用創新思維變成觀光休閒資源，吸引年輕人到市場來接棒。

侯友宜表示，中繼市場5月建好搬遷，未來還有金山市場和新莊市場；他也會積極整合三重果菜市場意見，但不敢說是支票，新北市的50個公有市場要不斷創造特色，逐一轉型。

市場處表示，黃石中繼市場利用體育處的板橋第二運動場部分停車用地（公館街及中正路口），預計3月招商、4月完工、5月搬遷，9月黃石重建。中繼市場將分為A、B區兩棟建物，強調機能多元、生熟分離，打造乾淨整潔的選逛環境，提供消費者舒適又衛生的採買空間，造價3960萬，獲經濟部補助7成。

新北市板橋有50年歷史的黃石市場要原地重建，距原地步行5分鐘的中繼市場今舉行開工...
新北市板橋有50年歷史的黃石市場要原地重建，距原地步行5分鐘的中繼市場今舉行開工動土典禮。記者魏翊庭／攝影
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新北市板橋有50年歷史的黃石市場要原地重建，位在板橋第二運動場邊的中繼市場（公館...
新北市板橋有50年歷史的黃石市場要原地重建，位在板橋第二運動場邊的中繼市場（公館街及中正路口），距原地步行約5分鐘。圖／截取自Google Map
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侯友宜傳統市場

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