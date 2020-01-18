北市春節期間再拆橋 中正橋重南高架橋年後拜拜

台北市長柯文哲上任第一年利用春節期間拆除忠孝橋引道，如今連結台北市與新北市要道橋梁的中正橋，也將在春節期間進行高架段拆除作業，台北市警察局特地製作宣導影片，呼籲市民春節期間行經中正橋時，務必要改道行駛。

這次拆除作業時間，從1月23日晚上21時，到1月27日晚上19時，到時進行中正橋重慶南路高架段拆除作業，平面及高架道路將全面封閉；警方提醒往返雙北的駕駛朋友，汽車部分：往台北方向，改道水快師大路出口；往新北方向，改道水快泉州街匝道；至於機車則改行廈門街114巷雙向行駛中正橋。