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過年走春來這裡 石碇、淡水、汐止櫻花已盛開

2020-01-18 10:19聯合報 記者江婉儀／即時報導

每年1月到3月是北台灣櫻花綻放的季節，山櫻花是台灣冬末春初最早開的櫻花，新北市石碇區的山櫻花已經開花，另外在淡水天元宮、汐止康誥坑溪也有櫻花綻放，民眾可趁著過年走春時，到新北賞花健走。

景觀處說，根據當地民眾表示，目前石碇區山櫻花花開約7成，石碇櫻花從1月中旬農曆年前到春節會達到滿開，是最佳賞櫻期間。石碇區的二格道路、北47線及47-1線，沿途可見櫻花樹已開花。

景觀處表示，山櫻花花型呈吊鐘狀，逢花期開滿枝頭，就像在樹上掛滿濃紅色的小鈴鐺，妝點著山間小徑。民眾可趁好天氣，開車沿途欣賞欣賞微風在樹梢上的櫻花，感受山區的寧靜。

景觀處表示，石碇區二格道路更是賞櫻民眾不可錯過的景點，民眾可從二格公園旁北宜路約22.9K處轉往二格道路，二格道路兩側種滿大量山櫻花，一路延伸到二格山登山步道口，全程來回約4公里，沿途平坦好走，是輕度健行路線的絕佳選擇。

愛好登山健行、對體力有自信想要挑戰的民眾，可以嘗試挑戰二格山登山步道，沿步道攻頂，在好天氣時還可看到台北101，欣賞山頭美景。

另外，在過年期間可看見滿開櫻花的有淡水天元宮後山及汐止康誥坑溪沿岸，目前櫻花已開4成，除了石碇以外，民眾也可前往淡水、汐止賞花。

景觀處表示，今年農曆春節假期較往年來得早，氣象局預估春節假期前後氣溫偏暖，民眾可以好好把握周末及春節假期，安排一趟石碇賞櫻輕旅行，想知道最新花況，可上FB搜尋「賞花快報」及「新北稼日蒔光」。

新北市景觀處表示，石碇櫻花從1月中旬農曆年前到春節會達到滿開，是最佳賞櫻期。圖／...
新北市景觀處表示，石碇櫻花從1月中旬農曆年前到春節會達到滿開，是最佳賞櫻期。圖／新北市景觀處提供
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景觀處表示，淡水天元宮及汐止康誥坑溪櫻花已開4成。圖為汐止康誥坑溪櫻花。圖／新北...
景觀處表示，淡水天元宮及汐止康誥坑溪櫻花已開4成。圖為汐止康誥坑溪櫻花。圖／新北市景觀處提供
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石碇區的二格道路、北47線及47-1線，沿途可見櫻花樹已開花。圖／新北市景觀處提...
石碇區的二格道路、北47線及47-1線，沿途可見櫻花樹已開花。圖／新北市景觀處提供
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石碇區的二格道路、北47線及47-1線，沿途可見櫻花樹已開花。圖／新北市景觀處提...
石碇區的二格道路、北47線及47-1線，沿途可見櫻花樹已開花。圖／新北市景觀處提供
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櫻花春節新北

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