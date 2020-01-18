法鼓山除夕夜敲鐘108響 初一到初五裝置藝術、互動科技

農曆春節將至，新北市金山區法鼓山將在除夕夜，敲響祈願世界祥和的108響法華鐘聲，法鼓山世界佛教教育園區春節期間初一至初五，將結合裝置藝術、互動科技、手作分享等種種充滿禪味的體驗項目，歡迎民眾前來走春。

法鼓山土示，除夕晚10時到11時50分，由僧團代表與民眾撞鐘至105響，觀音殿開放禮佛、鈔經，11時50分至12時，由方丈和尚果暉法師與信眾代表圓滿第106響至108響。

位於新北市金山區的法鼓山世界佛教教育園區，已高掛起恭賀新禧的紅色喜氣燈籠，竹藝家徐暋盛今年協助於園區的停車場接駁區、遊覽車停車區、禪堂平台區以及來迎觀音公園，以荷葉、祥雲、石窟等意象的大型竹編藝術裝置，要為民眾「築」起吉祥歡喜的年節氛圍。

座落在來迎觀音公園內的合十雙手竹編，十分吸睛。雙掌合十帶有祝福、問候及尊敬之意。園區內的彌陀殿，則以新穎的多媒體互動祈願樹，讓民眾能以QR CODE的掃碼方式，將許下的心願立時化做祈願樹下的種子。