北海岸白沙灣藏神秘湖 充滿神秘感湖水若隱若現
春節將屆，北海岸有很多走春好地方，其中新北市石門白沙灣除了戲水游泳，在第一及第二停車場旁，有一處神秘湖步道，裡面有個神秘湖，一般遊客鮮少造訪，因為這裡隱身在密林中，有種神秘的色彩，與白浪濤濤的海邊，有著截然不同的景緻與感受。不僅生態豐富，尤其湖水時高時低，若隱若現，充滿神秘感。
神秘湖步道是北海岸及觀音山國家風景區管理處打造的生態秘境，附近林相幽美，生態豐富，步行其間除可感受徐徐涼風，還會有蝴蝶、蜻蜓盤旋飛翔，來到白沙灣，除了戲水、喝咖啡看夕陽，還可以在陽光灑落的密林間，看著充滿神秘感的湖光綠景。
北觀處副處長金玉珍說，絕對想不到隱身在白沙灣海岸密林間，會有一處這樣的祕境，這位於白沙灣後側山丘上，僅1千餘公尺卻有著豐富植物生態的步道，幽靜、寂寥、綠意盎然，夏天的烈陽由於周邊植物蓊鬱蒼翠而有綠蔭涼意，冬天凜冽的東北季風由於密林植物而受到遮蔽，沿著步道有榕樹、構樹、海檬果、銀合歡等，另觀景平台、涼亭、湖水、公廁、解說牌、停車場，十分便利，是遊客來到白沙灣的另一種選擇，北觀處將此步道列為親子級的步道。
神秘湖之所以得名，是因湖水四季多變，湖面大小不一，時高時低、若隱若現，有時甚至乾涸到只剩雜草和土泥，主要水源為雨水，每年10月到隔年6月為豐水期，在夏季枯水期有時會乾涸，因此，水域生態受水位高低影響甚大，沒有水源時水生昆蟲會遷移他處，等雨季來臨時再重回水域，生態多變。
北觀處建議來到石門白沙灣的遊客，除了享受細白沙灘、藍藍海水及夕照，亦可來神秘湖步道感受白沙灣遊憩的多樣化，隨著四季變化都適合來尋幽探秘，觀看那若隱若現的湖水和親近密林生態，還可以輕鬆騎著自行車沿線漫遊到附近的麟山鼻遊憩區，是輕鬆出遊北台灣的好選擇。
留言