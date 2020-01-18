春節集滿新北10間博物館 抽iPhone 11、Switch健身環

農曆新年到新北來場文化走春，新北市文化局「文化走春2.0—廿廿圓滿」活動開跑，今年首次結合數位及實體活動讓民眾暢遊，春節期間實地走訪集滿新北市10間博物館，打開定位功能現場掃碼QR Code上傳新春福照，就有機會抽Switch、iPhone 11、iPad及博物館精美文創商品等大獎。

文化局今年還邀請生命靈數專家艾莉絲推出網路占卜遊戲，在線測出今年五大運勢，並結合文化局博物館群，即日起至2月9日只要進館舍掃描QR Code，也可抽iPhone 11、Switch健身環大冒險等好禮。

今年初二至初五春節期間，新北市各文化場館都各自精心規畫精采的活動，如鶯歌陶瓷博物館、府中15動畫故事館及空軍三重一村初二當日提供限量開館禮，祝福民眾一路發。

還有十三行博物館邀請兒童界天團「如果兒童劇團」為大小朋友帶來精彩的表演；鶯歌陶瓷博物館新春敲打秀邀請街頭藝人巴奇先生，帶領民眾體驗一場有趣味及互動的敲打秀；林本源園邸初二到初五更加碼天天浪漫點燈。