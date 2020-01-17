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與永和里長座談 侯友宜：再增800萬強化道路養護工程

2020-01-17 21:21聯合報 記者江婉儀／即時報導

新北市民政局今舉辦行動治理座談永和場，新北市長侯友宜今日與市府團隊與里長們針對青年住宅、路面鋪設及汙水下水道施工等議題進行討論。有里長希望提高道路修繕經費，侯友宜也在會後宣布今年再增編約800萬元，提升用路安全。

水源里長柯義和表示，永和地狹人稠，出入人口頻繁、車流量大，像里內保平路段的道路鋪面常東一塊補丁、西一塊補丁，修補工程不連續，形成路面交接縫及高低差，又受限經費無法進行全路段修繕，影響用路人安全。

工務局表示，各區辦理道路路面養護及改善工程經費分配，是依據各區公所維護道路面積、各區人口數、城鄉發展情形以及道路使用量等客觀因素，在財政有限的情況下做出符合全新北最佳的資源配置，將效益最大化。

工務局表示，今年道路養護經費經市府整體評估、市長侯友宜裁定後，永和區將由2465萬增加至3274萬元，增編約800萬元加強道路安全及用路品質，如有地基被掏空，路面嚴重凹凸不平等緊急情況，一定要列為修繕第一優先，要讓市民有感。

侯友宜說，今年啟動近40場行動治理座談，為討論出地方共識，由區公所先行瞭解基層聲音，能處理的就立刻解決，涉及到局處權責則透過局處專業評估，朝對的方向規畫策略，「大家凝聚出共同方向，才能一步步腳踏實地，完成各區施政願景。」

侯友宜也說，研考會應定期向各局處追蹤辦理進程，如遇未具備落實條件的議題，也要充分與里長溝通取得諒解。

新北市民政局今舉辦行動治理座談永和場，有里長希望提高道路修繕經費，新北市長侯友宜...
新北市民政局今舉辦行動治理座談永和場，有里長希望提高道路修繕經費，新北市長侯友宜（左三）也在會後宣布今年再增編800萬元，提升永和用路安全。圖／新北市民政局提供
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侯友宜青年住宅

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