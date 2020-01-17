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台灣國際陶藝雙年展首獎 盛菊花關懷生態

2020-01-17 19:37中央社 新北17日電

台灣國際陶藝雙年展首獎得主今天揭曉，美國陶藝家貝納爾（Susan Beiner）作品「盛菊花」獲評審青睞奪魁。其創作靈感來自走訪世界對地景、植物、人文觀察，關心脆弱的生態環境。

新北市立陶瓷博物館表示，「2020台灣國際陶藝雙年展」共58個國家的732件作品參賽，最終入選108件作品，角逐最高榮譽首獎。

市府透過直播公布首獎揭曉，市府文化局長龔雅雯揭曉首獎由貝納爾的「盛菊花」獲得，直播後，透過視訊與她連線。

陶博館表示，貝納爾今年57歲，1993年自美國密西根大學研究所主修陶藝畢業後創作至今。其創作靈感來自她走訪世界各國時，對在地地景、植物、人文生活的觀察，對脆弱的生態環境提出關切。

陶博館告訴中央社表示，其作品是由9個物件組合而成的掛件，象徵多元文化；作者因對東方文化感興趣，特別以菊花為題，親手以瓷土捏塑菊花花瓣。

貝納爾在視訊中表示，她以溫柔的方式展現對生態與環境的關懷，希望透過釉色、紋理的創作，希望引起民眾對環境議題的反思。

評審委員認為，創作手法細緻令人激賞，釉色和紋理呈現的視覺效果，令人驚豔印象深刻；在環保議題觀念的詮釋，對氣候變遷及生態變化的關心，用溫柔委婉的方式表現個人風格，讓人耳目一新，綜合表現當代陶藝的可能性。

陶博館說，首獎得主為貝納爾、金獎得主是日本的加藤直樹、銀獎得主為美國Brad Talor、銅獎得主是中國大陸的姜少清。另優選9件及評審推薦獎7件，共20件獲獎，完整的得獎名單可上陶博館官方網站查詢。

陶藝直播

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