新北關懷原民活歷史 探視文面國寶林智妹

新北市府原住民局長羅美菁探視全台僅存賽德克族文面國寶林智妹，提前賀年。氣色及身體健康狀況良好的林智妹，特穿全套紅黑橫紋相間的族服，戴頭飾坐輪椅即興吟唱，歡迎大家。

市府原民局今天以新聞稿表示，局長羅美菁16日與新北市議員馬見、中和區副區長周慶珍等人前往探視林智妹，並代表市長侯友宜致贈禮金及水果禮盒，祝福紋面國寶林智妹Yaki（泰雅語祖母之意）新年快樂。

林智妹的族名為一百撒韻（Ipay Sayung），原鄉是花蓮縣卓溪鄉立山村（陶塞Tausa部落），也是文面傳統無形文化資產保存者，現住在新北市中和區。

原民局表示，去年9月住在苗栗的泰雅族柯菊蘭女士離世後，全台文面耆老僅剩林智妹，去年9月她因不慎跌傷骨折住院，引起大眾關心。

羅美菁說，文面是台灣原住民族的重要傳統表徵，此次探視Yaki，氣色及身體健康良好，林智妹特地穿全套紅黑橫紋相間的族服，戴頭飾坐輪椅歡迎大家，除感謝外界關心，也即興吟唱，場面歡樂溫馨。

98歲的林智妹因為晚申報出生登記，實際年齡超過100歲。周慶珍前往探視，表達區公所對「國寶級阿嬤」的敬意與關懷。

周慶珍今天接受中央社記者訪問時表示，林智妹即興唱「你們都是善良的人，謝謝你們來看我，感恩。」令人感動。林智妹的女兒林朝花特地找到國寶人瑞中年時手織的原民族服給她穿上，在陪著哼唱間，百歲長輩的吟唱背後藏著感人的故事。

林朝花感謝周慶珍在林智妹生病時協請消防同仁以擔架送醫。透過公所經醫院評定後，目前已請外籍看護。林朝花表示，她有10個兄弟姐妹，只剩下她在世照顧媽媽，現在也可以喘息。