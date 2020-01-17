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文山獨老歲末園遊會 副市長黃珊珊到場同樂

2020-01-17 18:34聯合報 記者陳惠惠／台北即時報導

文山區獨居長者歲末關懷園遊會17日上午10時30分在北市動物園登場。台北市副市長黃珊珊到場致詞，提前向獨居長者及民眾祝福新春快樂，立委賴士葆說，長者有吃有喝有拿，有歌舞秀可看，還援例模出10個1萬元大紅包，很感謝恆安照護集團董事長胡世賢精心籌畫，號召地區99個公私部門協力，照顧獨居長者。

今年受邀參與有近1050戶，除有500元紅包，指南宮及木柵農會還贈送每位參加者壽麵禮盒及鐵定包中茶葉1分。園遊會自100年起舉辦至今，已連續辦理9年，每年平均約1500人參與，9年來已突破1萬3500人次。

園遊會分為紅包發放、歡樂舞台、福利攤位諮詢服務及美食饗宴等設計，免費提供可口美食。4小時活動中，陸續抽出2000元及5000元紅包，多達45個幸運中獎機會。

在董事長胡世賢與貴賓致詞後，由星星老師主持的「有氧動此動」節目開場，帶動現場氣氛，世新大學啦啦隊還演出「舞動青春」，獲如雷掌聲。而虹城市管樂團則表演「懷舊金曲趴」、「北國之春」等組曲，最後壓軸是文山老人服務中心土風舞班的水扇舞。

胡世賢表示，因應長照業務擴大需要，恆安今年要招募400位員工，歡迎有興趣的民眾加入。

台北市副市長黃珊珊受到啦啦隊夾道歡迎。圖／台北市恆安長照中心
台北市副市長黃珊珊受到啦啦隊夾道歡迎。圖／台北市恆安長照中心
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文山老人服務中心土風舞班的水扇舞。圖／台北市恆安長照中心
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恆安董事長胡世賢與抽中1萬元大红包的10位幸運者合影。圖／台北市恆安長照中心
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紅包獨居北市

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