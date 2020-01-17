騎士最怕人孔蓋地雷「犁田」 北市訂抗滑係數

每逢下雨天，機車騎士最擔心害怕的並不是塞車，而是馬路上一顆顆人孔蓋「地雷」，深怕一個不小心，行經人孔蓋煞車就會發生打滑「犁田」，造成交通意外。台北市道路管線暨資訊中心首先訂定「台北市市區道路人孔蓋抗滑係數標準」須達到50BPN，未來3年將逐步改善不符合抗滑標準的人孔蓋。

交通部公路總局去年9月宣布正式實施規範地上人孔蓋須達到抗滑係數50BPN（抗滑係數標準），新設的人孔蓋也一律比照新規定。

道管中心挖掘管理科科長黃繼模表示，北市道管中心據此訂定台北市市區道路人孔蓋抗滑係數標準，將針對寬超過8公尺以上、孔蓋尺寸面積達900平方公分以上者，先做抗滑材料塗佈，第一波約8萬顆，同時須檢附抗滑係數達50BPN以上的出廠證明。費用部分則要回到各維管單位負擔，目前初估改善1顆約1萬元，未來價格會愈來愈便宜。

黃繼模表示，北市應是六都率先訂定市區道路人孔蓋抗滑係數標準的城市，不只新設孔蓋，舊的也一併改善。北市工務局新建工程處去年12月先完成台北市重慶南路一段道路銑鋪更新，並將孔蓋塗佈抗滑材料；目標工期預計3年，至111年前請各單位完成改善措施，以符合抗滑標準。

道管中心主任陳宏銘表示，106年12月統計，全北市約44萬個孔蓋，類型包括台電、自來水廠、瓦斯、電信單位設置等，扣除還未下地的孔蓋，留存在路面上的人孔蓋，主要是基於清疏、民生用戶接管、防災及維修需求。