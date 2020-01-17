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核二去年淨發電史上第3高回饋金增千萬 長者圍爐好暖

2020-01-17 17:05聯合報 記者游明煌／基隆即時報導

台電核二廠與萬里區衛生所在農曆春節前邀獨居老人圍爐關懷，今天在核二廠體育館舉行，萬里區全區獨居老人97位參加，台電公司核能發電事業部副總經理簡福添說，核二善盡企業的社會責任，扮演好厝邊的角色。去年核二廠2部機組的淨發電量高達160億度，是有始以來第3高，今年的回饋金至少會比去年多1000萬元。

簡福添表示，核二廠除了穩定提供質優便宜的用電以外，更會把電廠的安全顧好，並遵照政府的能源政策，善盡企業的社會責任，扮演好厝邊的角色。去年核二廠2部機組的淨發電量高達160億度，是有始以來第3高，今年的回饋金至少會比去年多1000萬元。

簡福添說，春節將屆，核二廠特與萬里區衛生所共同合作，辦理關懷獨居長者圍爐寒冬送暖活動，此一活動今年是第四年辦理，希望這個有意義的活動能持續辦理並能擴大辦理規模。

簡福添和萬里區長粘雪琴、衛生所葉源潔主任暨各里里長、志工等陪伴獨居長者圍爐。活動前，萬里區衛生所逐一為獨居老人做「健康代理人衛教」瞭解老人家健康狀況。

核二廠租了3輛遊覽車配合志工，前去萬里各據點接送長者到來，今天的活動除了為鄉親長者準備豐盛的圍爐餐外，也安排高齡台語表演班的歌唱表演，鄰校大鵬國小小朋友也帶來祥獅獻瑞舞福氣及一連串的表演節目，核二廠同時也特別準備紅包關懷禮金800元送給每位參加圍爐長輩。

萬里區長粘雪琴表示，一年一度的萬里區獨居長輩圍爐活動，台電展現了滿滿的誠意，專車接送長者參加豐盛圍爐大餐、也準備了小紅包，為寒冷冬天帶來一股暖流。

台電核二廠與萬里區衛生所在農曆春節前邀獨居老人圍爐關懷，今天在核二廠體育館舉行，...
台電核二廠與萬里區衛生所在農曆春節前邀獨居老人圍爐關懷，今天在核二廠體育館舉行，萬里區全區獨居老人97位參加。圖／核二廠提供
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台電核二廠與萬里區衛生所在農曆春節前邀獨居老人圍爐關懷，今天在核二廠體育館舉行，...
台電核二廠與萬里區衛生所在農曆春節前邀獨居老人圍爐關懷，今天在核二廠體育館舉行，萬里區全區獨居老人97位參加。圖／核二廠提供
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台電核二廠與萬里區衛生所在農曆春節前邀獨居老人圍爐關懷，今天在核二廠體育館舉行，萬里區全區獨居老人97位參加。圖／核二廠提供
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台電核二廠與萬里區衛生所在農曆春節前邀獨居老人圍爐關懷，今天在核二廠體育館舉行，萬里區全區獨居老人97位參加。圖／核二廠提供
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核二獨居老人萬里

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