北市自行車道動線優化 南湖右岸更好騎

台北市河濱自行車道長達112公里，可串聯全市28個河濱公園，去年北市水利處完成自行車道總體檢，發現南湖右岸河濱公園段仍有坡度及彎度較為陡急等問題，著手進行全長約1.2公里的自行車道動線調整，日前已施工改善完成，民眾可盡情享受河濱風光。

北市水利處河川管理科科長范振峰表示，去年的自行車道總體檢幫助他們找出延平、雙溪、百齡左岸及彩虹河濱公園等7處易積水路段，也找出包括龍山河濱公園、延平河濱公園等車道寬度不足拓寬6處，未人車分道3處，動線不佳改善3處，目前易積水路段已完成設計改善，其他路段今年將陸續完成改善。

范振峰表示，南湖右岸河濱公園段的新動線，配合內湖復育園區堤坡曲率，布設為和緩的弧線，寬度也加寬到6公尺，並落實人車分道，確保自行車道使用者與行人安全，現在不論騎單車、慢跑或散步皆可盡情享受河濱風光，歡迎大家前來體驗。

水利處說明，在這次的改善工程中，除了布設新的自行車道動線外，考慮到維持河濱公園自然環境與人工設施的平衡性，同時將臨河側的舊自行車道拆除，恢復為綠地，必要的高灘地排水設施部分，也以較自然的草溝型式設置。

完工後，該段自行車道周邊河岸環境呈現全新風貌，不僅自行車道更加舒適平整，大片綠油油的草皮更是賞鳥踏青、放風箏、遛狗的最佳去處，鄰近還有內湖復育園區、葫蘆洲運動公園及潭美毛寶貝公園等適合闔家大小活動的地點。