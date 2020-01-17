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水豚卡皮打頭陣 北市動物園推鼠年生肖特展

2020-01-17 15:59中央社 台北17日電

鼠年即將來臨，台北市動物園明天起在兒童動物區推出「鼠鼠生豐-鼠年生肖特展」，開幕首日邀請大家跟著小水豚「卡皮」，一起認識囓齒類動物大家族。

水豚的「豚」字常讓人誤以為是一種豬，其實牠是囓齒類動物，也是現存世界上最大的老鼠，這次擔任動物大使的「卡皮」是第一隻在台北市立動物園裡出生的水豚，去年12月18日生的「卡皮」剛滿13個月，是動物園內鼠年最夯的熱門動物。

「鼠」是耳熟能詳的動物，除了大家印象中的形貌，屬於囓齒類動物的「鼠」輩們，外型或生態習性其實非常多樣。公園裡常見的「膨鼠」是正宗的鼠輩，會在樹叢間天際滑翔的鼯鼠則是松鼠亞科的一員，尾巴扁平會建築水壩的河狸、化身動畫明星「龍貓」的絨鼠、身上毛髮硬化成長刺的豪豬，都是囓齒目的成員，牠們的共同點，就是上下顎各有一對終身不停生長的門牙，因此必須藉由啃咬來磨牙。

台灣「鼠」輩裡也有國寶，台灣高山田鼠在冰河時期播遷來台，氣候回暖後和台灣櫻花鉤吻鮭、小黃鼠狼、山椒魚等一樣，被侷限留存於高山地區。台灣高山田鼠喜歡吃玉山箭竹的竹筍、竹桿和竹葉，一夫一妻一起育幼，是名符其實的國寶鼠。

而一直生活在我們周遭的溝鼠，體型十分碩大，市場、水溝、交通工具等人類的生活圈，都可以看到牠們，就連實驗室中的大白鼠也是人工培育白化的溝鼠，協助人類成就了許多科學與醫學成果。

本次特展介紹不可不知的「鼠」知識，透過「寵物鼠照養有一套」、「鼠（數）位學習體驗」、「鼠造型筆筒DIY」、「防範鼠疫大作戰」、「鼠來寶春聯DIY」等活動，了解這種和人類同居已經超過15000年的鼠類動物。「鼠鼠生豐-鼠年生肖特展」展期到12月31日。

動物園國寶北市

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