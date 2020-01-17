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寒假去哪玩？來心希望農場學食農教育、體驗一日小農夫

2020-01-17 15:50聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

為推廣有機農業及食農教育，新北市農業局與中華民國兒童課後照顧輔導協會合作，2月3日至7日連續5日在鶯歌區「心希望農場」舉辦「新北小農-食全食美」活動，讓家長在寒假期間，帶著小朋友一同來農場體驗彩繪斗笠、找菜蟲、拔有機蔬菜，擔任一日小農夫。

農業局表示，此次在寒假期間，舉辦5梯次食農教育體驗活動，每梯次開放100位名額，讓8至12歲的學齡孩童來到心希望農場，藉由彩繪斗笠、體驗收成農作物、認識農業器具、害蟲等，透過遊戲體驗的方式來體驗有機農業。

中華民國兒童課後照顧輔導協會理事長曾承逸表示，課輔不是只有課後照顧，內容還可以再延伸，包含食農教育，讓小朋友去體驗、了解食安問題，也是這次活動的主要目的。

鶯歌區農會理事長黃照旭表示，學童近距離參與有機生產及收獲過程，能直接感受農民的辛勞，希望從下一代扎根、親近土地，推廣健康安全新農業。

農業局表示，市府從民國98年起輔導鶯歌區農會開辦「心希望農業示範推廣計畫」，吸引從農人力回流及活化農地再利用，至今已培訓農業技術人員約297位。透過租用閒置農地作為有機農業教育實習園區，藉此讓民眾認識有機農業也吸引人力回流從事生產，除了專業技術培訓外，也與鄰近學校合作舉辦一日農夫體驗擴大推廣食農教育。

農業局表示，透過這次活動跨域將有機理念延伸至學齡孩童，讓更多新北市在的的學童能更加認識在地優質農業及農產品。更多活動詳情可於「新北小農-食全食美」食農教育推廣活動網站查詢（https://www.beclass.com/rid=23417f95e031d52ef423）。

農業局表示，小朋友可依照自己的創意，彩繪屬於自己的斗笠。記者江婉儀／攝影
農業局表示，小朋友可依照自己的創意，彩繪屬於自己的斗笠。記者江婉儀／攝影
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農業局表示，透過遊戲體驗的方式，讓8至12歲的學齡孩童體驗有機農業。圖為食農教育...
農業局表示，透過遊戲體驗的方式，讓8至12歲的學齡孩童體驗有機農業。圖為食農教育活動照。圖／新北市農業局提供
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農業局表示，透過遊戲體驗的方式，讓8至12歲的學齡孩童體驗有機農業。圖為食農教育...
農業局表示，透過遊戲體驗的方式，讓8至12歲的學齡孩童體驗有機農業。圖為食農教育活動照。圖／新北市農業局提供
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新北市農業局與中華民國兒童課後照顧輔導協會合作，連續5日在鶯歌區「心希望農場」舉...
新北市農業局與中華民國兒童課後照顧輔導協會合作，連續5日在鶯歌區「心希望農場」舉辦「新北小農-食全食美」活動，讓家長在寒假期間，帶著小朋友擔任一日小農夫。記者江婉儀／攝影
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食農教育寒假

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