只限定3天！新鮮漁貨、限量伴手禮都在三重漁貨大街

中華民國全國漁會今在新北三重魚市場廣場舉辦「寶島鱻魚嘉年華會」，現場擠滿來買年貨、搶好康的民眾，新北市長侯友宜化身魚攤老闆，還自掏腰包讓前3名搶購百元漁貨的民眾可以「買一送一」，新北市漁管處表示，漁貨大街從今日起至19日限時3天，要買新鮮漁貨的民眾要搶要快。

今年最早來排隊採買的民眾是一位石先生，侯友宜表示，這位先生在昨天晚上8點8分就來排隊，說跟搶頭香一樣，且買漁貨也代表要「年年有餘」，他自己每年過年時，都會買鯧魚，不管是煎、蒸、煮都很好吃，也會買來送給家人。

全國漁會表示，只要是每日排隊前50名消費者，即可獲得50元消費券及免費吃虱目魚排堡健康早餐，現場也有「百元鮮魚搶先購」、「活魚一元競標」、書法大師春聯揮毫、互動DIY、各區漁會精緻好伴手限時限量搶購、滿額贈精美魚類圖鑑月曆與摸彩等豐富活動。

漁管處表示，現場除了提供低於市場約2至3成的平價魚貨外，還有貢寮區漁會的生鮮九孔鮑、九孔鮑料理包、磯繞鮑魚，新竹九降風烏魚子，彌陀區漁會手工現做虱目魚丸，瑞芳區漁會的白帶魚、透抽、小卷，高雄市永安龍膽石斑魚片、龍虎斑，還有今年首度登場的虱目魚蘿蔔糕、虱目魚碗糕、可現炸虱目魚排等，滿足民眾年節自用與送禮的需求。

全國漁會總幹事林啟滄表示，漁貨大街已經連續舉辦11年，在春節期間，民眾對漁貨需求高，價格就會產生波動，此次集結全國各地區漁會當季當令的漁產，讓消費者可以買到經濟實惠、有安全保證的產品。