聰明Selfie 2020自拍生活攝影漢來天母展出

「我的自拍生活」攝影比賽總計1885件精彩作品參賽。圖／主辦單位提供 分享 facebook

自拍可記錄生活，創造機會。然稍有不慎，也危機四伏、形成霸凌!白絲帶關懷協會16日公布調查發現，台灣青少兒上網族的消費形象，分為外貌協會、自我接納、以及成就炫耀型，其中以自我接納型的得分最低。青少兒偏重以成就、外表來界定個人的價值，偏偏卻對於個人的成就與外表，缺乏自信，呼籲網路世代玩自拍時，善用創造力、具備判斷力、聰明Selfie。

學校寒假來臨，社團法人中華白絲帶關懷協會與漢神百貨、漢神巨蛋舉行「我的自拍生活」攝影比賽頒獎，並發表2020台灣青少兒消費形象與上網趨勢調查報告，白絲帶關懷協會執行長黃葳威教授指出，我的自拍生活攝影比賽精選出社會大眾、及學生自拍生活的縮影，網路世代需要分辨網路平台的流行自拍幻象!圖像可能透過修圖軟體展現；家長趁著寒假可鼓勵孩子有新的視角，多觀察與關懷生活周遭，發掘個人特質，建立自信心。

漢神百貨袁永慧經理表示，漢神百貨長期關心社區家庭與兒少議題，提醒家長在假期間安排一些時間與孩子多加互動，家人一起用餐、聊天，讓感情更加增溫。她鼓勵親子也可透過留言，分享「如何聰明Selfie？」或是一部電影、一本小說、一道甜點、一個私房景點等，一起動動腦創造更有趣、豐富的寒假生活。

2020台灣青少兒消費形象與上網趨勢調查，由白絲帶關懷協會與政大數位文化行動研究室團隊執行，結果呈現青少兒在學學生的消費形象以成就炫耀型的觀點最高，其次為外貌協會型的消費形象；自我接納型消費形象最低。在成就炫耀型部分，網路世代關注個人學業或才藝表現、以及在上述成就超越同儕、被他人看見。。

白絲帶關懷協會執行長、政大傳播學院教授黃葳威教授提出Selfie建議如下：

1.善用創造力S（Setting）：自拍前先構思主題，善用創造力。

2.跨世代教育E（Education）：持續推廣跨世代資訊公民教育。

3.慎選貴寶地L（Location）：選擇安全地點自拍，別在馬路、懸崖邊冒險。

4.聰明玩自拍F（Function）：有意義地玩自拍，避免盲目跟風。

5.具備判斷力I（Identify）：對何時拍攝自拍照做出最好的判斷。

6.發揮同理心E（Empathy）：記錄生活點滴以尊重他人為前提。

「我的自拍生活」攝影比賽總計1885件精彩作品參賽，投稿件數是去年的三倍；其中社會組858件、學生組1027件。經過初審、複審與決審，選出社會組前三名（楊漢麟、李安琪、苟元川）及佳作五名（鄭宇程、李泊宜、蔡明芬、張儀蘋、蔣岱蓉）；學生組前三名（林佳綺、劉琪珊、陳鏡思）及佳作三名（蔡宗樺、黃歆妤、吳梓瑄）。

得獎作品將在「漢來海港自助餐天母店」（台北市士林區中山北路六段77號7樓）展出，展出日期自2019年1月16日至1月底止。漢來海港並同步於粉絲專頁舉辦下午茶餐券抽獎活動，分享「如何聰明Selfie？」希望大家再享受美食之餘，也能藉由欣賞攝影作品，享受多采多姿的數位生活。