超萌水豚君是隻大老鼠？動物園鼠年特展登場

「水豚君」可愛的外型讓他成為動物園新寵，台北市立動物園表示，水豚龐大的身軀，加上「豚」字，常讓人誤以為是一種豬，其實牠是囓齒類動物，也是現存世界上最大的老鼠。今年是鼠年，動物園18日起將在兒童動物區推出「鼠鼠生豐－鼠年生肖特展」，開幕日邀請親子跟著大受歡迎的小水豚「卡皮」一起認識嚙齒類動物大家族。

動物園表示，鼠和人類同居已經超過1萬5千年，這次擔任動物大使的「卡皮」是第一隻在台北市立動物園裡出生的水豚，剛滿13個月，是園內鼠年最夯的動物。

「鼠」的外型、生態習性非常多樣，公園裡常見的「膨鼠」是正宗的鼠輩；會在樹叢間天際滑翔的鼯鼠則是松鼠亞科的一員；尾巴扁平會建築水壩的河狸；化身動畫明星「龍貓」的絨鼠；身上毛髮硬化成長刺的豪豬等，都是囓齒目的成員。牠們的共同點，就是上下顎各有1對終身不停生長的門牙，因此必須藉由啃咬來磨牙。

台灣「鼠」輩裡也有國寶，台灣高山田鼠在冰河時期播遷來台，氣候回暖後和台灣櫻花鉤吻鮭、小黃鼠狼、山椒魚等一樣，被侷限留存於高山地區。台灣高山田鼠喜歡吃玉山箭竹的竹筍、竹桿和竹葉，一夫一妻育幼，是名符其實的國寶鼠。

生活在人類周遭的溝鼠，體型碩大，出沒在市場、水溝、交通工具等人類的生活圈，就連實驗室中的大白鼠也是人工培育白化的溝鼠，協助人類成就了許多科學與醫學成果。