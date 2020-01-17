汐止、三峽戶所送Q版「紅包袋」 沾喜氣也能做公益

農曆新年即將到來，汐止戶所今日舉辦「好運鼠於你」活動，民眾可在現場DIY客製化燙金紅包袋帶回家。三峽戶所今天及20日至22日也祭出「鼠一鼠二幸福柴（財）活動」，首度與柴語錄合作，民眾只要拍照打卡留言，再捐贈1、2月份發票2張做公益，即可獲得「柴神到紅包袋」及春聯。兩戶所都擠滿索取特色紅包人潮，開心迎鼠年討吉利。

民眾局表示，汐止戶所除推出客製化紅包，也特別布置金鼠紅包背板，讓民眾拍照沾喜氣。另外，三峽戶所入口處設計「2020幸福餐（財）（柴）車」，以Q版柴柴的幸福餐車在三峽老街的招財意象，相當討喜可愛，都吸引不少民眾駐足拍照打卡。

民政局表示，三峽戶所結合家扶基金會捐發票做愛心活動，民眾只要與三峽戶所布置的背景拍照，上傳FB、tag「新北民政保平安」及「三峽戶政」，並捐贈1、2月份發票2張，即可獲得的「柴神到紅包袋」及春聯，超萌的柴神紅包及8款的滿財吉祥春聯，讓鼠年有財又有滿滿好運。

來汐止戶所辦理出生登記的鍾小姐表示，到戶所洽公還能拿到可愛別緻的紅包袋，戶所員工更幫忙申請2萬元生育獎勵金，是今年收到最大的紅包！